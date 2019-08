Confessa il delitto sui social | l’esperto | «Puntiamo il dito sulla società | non sulla

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) «Voglio scusarmi ho fatto una c… per amore, ho scoperto troppe cose dal mio migliore amico, non potevo continuare in questo modo, sono stato preso in giro… Nella mia vita ho commesso troppi errori e il mio errore più grande è questo. È stata colpa di Yoan Leonardi». Questo messaggio è stato postato su Facebook e raccontato su Instagram da Alberto Pastore, 23enne che ha ucciso l’amico di una vita fuori da un locale in provincia di Novara. Si era convinto che avesse una storia con la sua ragazza. La confessione(ora cancellata da Facebook) sembra aver colpito tanto quanto il. «Ci sono molti studi antropologici che indagano i meccanismi di visibilità suinetwork e gli studiosi tendono a dare molta meno enfasi rispetto a quello che danno i media alle piattaforme e aimedia» spiega Tiziano Bonini, docente di sociologia della comunicazione Università ...

