Concerto gratuito di Paola Turci e Fiorella Mannoia a Milano per Emergency il 1° settembre

(Di giovedì 29 agosto 2019) Si svolgerà il 1°, ildiper. Le due artiste saliranno sul palco di Casaper una serata dedicata alla cofondatrice dell'Associazione, Teresa Sarti Strada, scomparsa 10 anni fa per un male incurabile. Teresa Sarti, sempre molto attiva nei progetti dell'Associazione, ha vissuto in prima persona l'apertura di una struttura ospedaliera a Khartoum, in Sudan, ed era solita esortare tutti a fare la propria parte in modo da restituire un mondo migliore alle generazioni future. Attualmente,è attiva in Afghanistan, Iraq, Italia, Repubblica Centrafricana, Sierra Leone, Sudan e Uganda. Dal 1994 fino a oggi, sono state oltre 10 milioni di persone in tutto il mondo. L'Associazione può contare sulla collaborazione di 2200 volontari, 140 persone di staff in Italia e 2200 in tutto il ...

