Con Scarlett Johansson Venezia 76 sarà pura magia

Con Xbox Scarlett Microsoft punta sul frame rate e la giocabilità : All'E3 2019, Microsoft ha offerto al mondo la prima occhiata alla prossima generazione di Xbox, nome in codice Project Scarlett. Mentre la società non ha mostrato l'hardware, ha rivelato alcune curiosità sul sistema, che vanta un'unità a stato solido (molto simile a PS5) e ha confermato che sarà circa quattro volte più potente di Xbox One X, che attualmente si distingue per essere la console di gioco più potente sul mercato.La potenza aggiunta ...

Con Xbox Scarlett Microsoft punterà di più sui giochi single player? : La strategia di Microsoft negli ultimi anni è stata dominata soprattutto dall'acquisizione di vari studi di sviluppo che si sono uniti agli Xbox Game Studios. I team che fanno parte di questa grande famiglia si focalizzeranno sull'ampliamento del catalogo dei titoli per Xbox. Questa strategia, tuttavia, potrebbe avere anche un altro obiettivo, ovvero una maggiore attenzione verso le esperienze single player.Questo lo si può intuire dalle recenti ...

PS5 e Xbox Scarlett a Confronto - cosa aspettarsi dai nuovi Controller? : Il 2020 sarà finalmente l'anno in cui PS5 e Xbox Scarlett detteranno al mercato i nuovi standard in termini di tecnologia videoludica. Ok, ufficialmente per ora solo Microsoft ha reso noto il periodo di rilascio della nuova console (fine 2020), ma siamo sicuri che Sony non vorrà lasciare troppo spazio sugli scaffali agli antagonisti di sempre e adeguerà la propria produzione per presenziare nello stesso lasso di tempo. Se da un lato la ...

Dying Light 2 sarà giocabile anche su Xbox Scarlett e PS5 - Techland Conferma : Dying Light 2 è il primo gioco ad essere annunciato ufficialmente sia per le console attuali che per quelle successive. Ad annunciarlo non è un rumor postato su qualche forum di videogiochi, ma proprio lo sviluppatore, Techland.Durante un'intervista, il responsabile dello studio, Pawel Rohleder ha dichiarato: "Techland tiene sempre conto della tecnologia futura. Quindi sì, per essere più specifici lo studio ha pensato fin dall'inizio di creare ...

PS5 e Xbox Scarlett dovrebbero imparare da Nintendo Switch - seCondo il presidente di Inti Creates : PS5 e Xbox Scarlett debutteranno nei negozi durante il corso del 2020, segnando l'inizio di una nuova generazione videoludica. A parte la presenza di un SSD e dei chip AMD con architettura Zen 2, al momento le informazioni sulle due console sono ancora troppo esigue per farsi un'idea precisa sulla direzione presa da Microsoft e Sony per la next-gen.A prescindere dai piani delle due compagnie, secondo il presidente di Inti Creates, Takuya Aizu, ...

GTA 6 attende PS5 e Xbox Scarlett - gli open world beneficeranno delle nuove Console : Per vedere GTA 6 approdare sul mercato videoludico occorrerà probabilmente pazientare ancora un bel po'. Rockstar Games ha infatti palesato la propria presenza sugli scaffali nel corso degli ultimi dodici mesi con quel mostro che si è dimostrato essere Red Dead Redemption 2, e ovviamente saranno necessari diversi anni di lavoro prima che una nuova produzione dello studio possa imporsi all'attenzione delle masse. È quindi un GTA 6 che vedrà ...

Xbox Scarlett e Project xCloud accendono l'entusiasmo di Rare : le opportunità sono "sConfinate" : Mentre si discute ancora con insistenza del possibile lancio di una console molto economica, una Xbox Scarlett basata principalmente su Project xCloud, gli studi interni della divisione gaming di Microsoft non vedono l'ora di entRare a tutti gli effetti nella nuova generazione hardware e le parole del boss di Rare dimostrano tutto questo entusiasmo.Craig Duncan ha infatti dimostrato tutta la propria "voglia" di Xbox Scarlett e Project xCloud, ...

Nintendo punterà sulla base di Switch installata per Contrastare il divario Con PS5 e Project Scarlett : È ben noto a tutti che Nintendo Switch sia una console meno potente rispetto a PlayStation 4 e Xbox One. Tuttavia, attualmente questa differenza è accettata a causa del fatto che questi sistemi sono legati a televisori e il punto di forza di Switch è la portabilità.C'è stato un numero elevato di porting da quando è stato lanciato Switch, che vanno da giochi più vecchi a quelli che vengono pubblicati contemporaneamente. La performance dei porting ...

Google Stadia è più interessante di PS5 e Xbox Scarlett - seCondo il CEO di Larian Studios : Dopo l'annuncio di Google Stadia, il tema del cloud gaming è diventato uno dei temi più discussi tra i giocatori, specialmente in rapporto alle console tradizionali, con PS5 e Xbox Scarlett in procinto di arrivare nei negozi il prossimo anno.In un'intervista con Wccftech, il CEO di Larian Studios, Swen Vincke, ha parlato di come a suo avviso le potenzialità del cloud computing rendano servizi come Stadia più interessanti delle nuove ammiraglie ...