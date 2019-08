Con il riscaldamento globale e l’innalzamento degli oceani si rischiano 280 milioni di

Inter - è già amore Con Lukaku : “Grazie ai tifosi”. E pubblica un gol fatto durante il riscaldamento [VIDEO] : L’amore fra Romelu Lukaku e i tifosi dell’Inter sembra essere già sbocciato. Alla prima uscita ufficiale del belga a San Siro, ieri sera, per l’esordio in campionato dei nerazzurri, subito un gol. L’ex Manchester United ha pubblicato una storia su Instagram, scrivendo: “Grazie ai tifosi” e poi “Dio è il piu’ grande”. Il belga ha inoltre postato un video di pochi secondi nel quale si ...

L’Amazzonia brucia : Terra senza difese Contro il riscaldamento globale : Gli incendi diffusi hanno trasformato il giorno in notte a San Paolo e hanno provocato, secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, un netto picco delle emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica in atmosfera, all’origine dell’effetto serra

L’Amazzonia brucia : a rischio la prima difesa Contro il riscaldamento globale : Gli incendi diffusi hanno trasformato il giorno in notte a San Paolo e hanno provocato, secondo il servizio Copernicus sui cambiamenti climatici dell’Unione europea, un netto picco delle emissioni di monossido di carbonio e di anidride carbonica in atmosfera, all’origine dell’effetto serra

Incendi in aumento nel mondo - record in Amazzonia e nell’Artico : circolo vizioso Con il riscaldamento globale [GALLERY] : Nelle ultime settimane, i numerosi Incendi che stanno colpendo diverse regioni nel mondo sono diventati un argomento molto dibattuto. In un tweet dello scorso 12 agosto, l’Organizzazione meteorologica mondiale delle Nazioni Unite (Omm) ha mostrato con un grafico interattivo che il fumo dei roghi in Siberia è arrivato a ricoprire una superficie di circa 5 milioni di chilometri quadrati. Un’area grande più dell’Europa e più della ...

Clima : un americano su 10 fa i Conti Con il riscaldamento globale : A partire da fine ‘800, negli Stati Uniti, le temperature hanno iniziato lentamente ad aumentare, continuando così fino agli anni ’30 del Novecento. Poi, per alcuni decenni il Clima ha subito un processo di raffrescamento, ma a partire dal 1970 le temperature hanno ripreso ad aumentate rapidamente. Risultato: oggi, secondo un’analisi elaborata dal Washington Post, più di 1 americano su 10 (34 milioni di persone) vive in aree ...

Riscaldamento globale : gli scienziati Considerano l’ipotesi di un “vulcano artificiale” per raffreddare la Terra : Nella storia delle Terra, le eruzioni vulcaniche hanno periodicamente raffreddato il pianeta. Nonostante la maggior parte delle eruzioni non sia abbastanza grande da influenzare i modelli climatici globali, le eruzioni particolarmente grandi possono avere un effetto globale. Quando nell’atmosfera viene immessa una grande quantità di cenere, le particelle riflettono i raggi del sole verso la spazio, abbassando la temperatura sulla Terra. In un ...

Clima - allarme tonno e merluzzo Contaminati : aumenta il Contenuto di mercurio a causa del riscaldamento globale : I cambiamenti Climatici, ormai è noto, non portano con sé solo modifiche al Clima e al meteo, ma provocano conseguenze anche sull’ambiente e sugli animali. In particolare il Clima, unito alla pesca eccessiva e senza controllo, hanno fatto aumentare i livelli di mercurio nel merluzzo e nel tonno. Il mercurio, in alta concentrazione, è pericoloso in particolare per bambini e neonati le cui madri mangiano pesce durante la gravidanza. ...

InContro FINCO/FIPER : teleriscaldamento a biomassa per prevenire il rischio idrogeologico : Si è svolto ieri presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze-MEF un importante Incontro tra il consigliere economico prof. Lucio Scandizzo, l’ufficio di Gabinetto del Ministro Tria e la delegazione FINCO composta dal dott. Angelo Artale (direttore FINCO), Vanessa Gallo (segretario generale FIPER) dal dott. Loris di Francesco (Assistes), dalla dott.ssa Laura Michelini (presidente Anfit) e dal dott. Simone Terzulli (segretario regionale ...

Avanzano gli incendi in Siberia : si rischia il disastro nell’Artico - preoccupanti Conseguenze sul riscaldamento globale : La Siberia è sempre stata attraversata da grandi incendi boschivi, innescati spesso dai lampi, ma il livello raggiunto quest’anno è eccezionale. Fanno preoccupare anche per l’impatto ambientale e sul riscaldamento globale, a causa delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e delle polveri sottili. Per gli esperti è un disastro che contribuirà ad accelerare lo scioglimento dei ghiacciai dell’Artico. A causa degli incendi, che ...

Luca Parmitano lancia l'allarme dallo spazio Contro il surriscaldamento globale : Lo spazio è il luogo ideale per lanciare l’allarme sugli effetti del riscaldamento globale sulla Terra: lo ha detto l’astronauta Luca Parmitano nel primo collegamento con i giornalisti dalla Stazione Spaziale Internazionale, organizzato dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) presso il Museo Nazionale della Scienza e Tecnica “Leonardo da Vinci” di Milano. “Negli ultimi 6 anni ho visto deserti avanzare e ...

Clima - riscaldamento globale : l’Islanda ricorda il primo ghiacciaio scomparso Con una targa : Un memoriale e una targa commemorativa per Okjokull, il primo dei 400 ghiacciai islandesi scomparso a causa del riscaldamento globale, sarà inaugurato il 18 agosto a Borgarfjorur da un gruppo di scienziati islandesi e statunitensi e dai residenti. Un secolo fa ricopriva 15 km quadrati di una montagna dell’Islanda occidentale, con uno spessore di 50 metri, ora, Okjokull ha una superficie superficie di 1 km quadrato e non è profondo più di ...