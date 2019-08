Come è andato il primo giorno di consultazioni di Conte

Come è andato l'incontro tra Di Maio e i parlamentari M5s : La crisi di governo, che con ogni probabilità, si aprirà domani, sarà comunque gestita collegialmente: è stata infatti accolta la richiesta formulata dai deputati di coinvolgere in tutte le prossime mosse i capigruppo M5s di tutte le commissioni parlamentari. È quanto apprende l'AGI al termine dell'assemblea dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle secondo cui M5s segue il suo capo politico e caldeggia il dialogo ...

CARABINIERE UCCISO/ "L'incontro con i turisti Usa non è andato Come ci raccontano" : Numerosi i punti ancora oscuri nell'episodio che ha portato all'uccisione del CARABINIERE Cerciello Rega. A partire da ciò che è avvenuto durante l'incontro

M5S : passa il mandato zero - ma i no superano il 30%. Come sul caso Diciotti : Nessuno si aspettava una bocciatura, naturalmente: le votazioni su Rousseau hanno sempre ratificato le proposte sottoposte agli iscritti. Ma gli esiti della consultazione sui cinque assi della riorganizzazione M5S...

Come è andato il chiarimento tra Salvini e Di Maio : Un'ora di colloquio, subito dopo pranzo, nell'ufficio di Luigi Di Maio, a Palazzo Chigi. Una settimana dopo lo 'strappo' di Matteo Salvini da Helsinki, quando il vicepremier leghista aveva parlato di fiducia anche personale "venuta a mancare", i due 'azionisti' della maggioranza M5s-Lega si sono ritrovati per un faccia a faccia chiarificatore. L'incontro "è andato bene", stando a quanto dichiarato dal capo leghista ai cronisti, "abbiamo ...

Mandato zero M5S : Come funziona e chi non si può ricandidare : Mandato zero M5S: come funziona e chi non si può ricandidare Sta facendo molto discutere il Mandato zero proposto dal leader del Movimento 5 Stelle, Luigi Di Maio, che in un video tutorial ha spiegato le nuove regole che potrebbero rientrare nell’ambito della riorganizzazione del M5S. “Parleremo dei nostri territori e dei nostri eletti sul territorio a partire dai consiglieri comunali”, ha affermato Di Maio. “Ogni giorno nei consigli comunali ...

Come funziona il 'mandato zero' che si è inventato il M5s : Un “mandato zero” per i consiglieri comunali definiti e la possibilità di sperimentare alleanze con liste civiche legate a comitati con cui “si è collaborato in alcuni territori“. Luigi Di Maio sul Blog delle Stelle presenta la riorganizzazione del M5S e la relativa votazione sulla piattaforma Rousseau. Il 'mandato zero' per i consiglieri comunali e di municipio del Movimento 5 ...