Come chiudere il capitolo dei porti chiusi

Come chiudere le app in background? Con SuperFreezZ - l’alternativa open source a Greenify : SuperFreezZ è un task manager gratuito e open source che sfida Greenify e lavora allo stesso modo: di base forza la chiusura delle app in background, ma non solo. Ecco Come funziona e Come scaricarlo. L'articolo Come chiudere le app in background? Con SuperFreezZ, l’alternativa open source a Greenify proviene da TuttoAndroid.