Colombia | Farc ritorno alle armi Lotta armata e terrorismo | addio alla pace

Due ex comandanti delle FARC Colombiane hanno annunciato di voler riprendere la lotta armata : Due ex comandanti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (FARC), il gruppo marxista paramilitare che ha combattuto per 50 anni contro il governo prima della pace raggiunta nel 2016, hanno annunciato di voler riprendere la lotta armata in un video