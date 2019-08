Ci ricorderemo di questa estate

Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) Sarà impossibile dimenticare l'agosto che ci stiamo lasciando alle spalle. Tra crisi di governo, scomparse che hanno lasciato il segno, spiagge politicamente roventi e vette della satira social, ecco il mese da incorniciare nell'album dei ricordi. Papeete beach: Per gli introdotti ormai anche solo “Papeete”. E' lo stabilimento di Milano Marittima dove il 3 agosto scorso, con Matteo Salvini all'apice tra mojito, cubiste e inno d'Italia in versione dance, si è accesa la metaforica miccia che cinque giorni più tardi, con la richiesta di “pieni poteri” e l'apertura della crisi da parte del vicepremier leghista, ha sgretolato il governo gialloverde. In attesa di conoscere i nuovi inquilini di Palazzo Chigi intanto lo stabilimento dell'eurodeputato leghista Massimo Casanova ha puntato a riposizionarsi. Intervistato dalla Stampa, il direttore artistico Matteo Molina ha ...

