Champions | l' urna sorride al Napoli | pesca Liverpool | Salisburgo e Genk

Basket - Champions League 2019-2020 : effettuato il sorteggio dei gironi. Urna piuttosto insidiosa per Sassari e Brindisi : Si è svolto questa mattina il sorteggio della Basketball Champions League 2019-2020, la principale coppa europea della FIBA che ha dalla sua nascita il proposito di competere con l’EuroCup dell’ECA. Due sono le squadre italiane in gara: Dinamo Sassari e Happy Casa Brindisi, entrambe ammesse direttamente alla fase a gironi. I sardi, finalisti scudetto pochissime settimane fa, entrano a far parte del gruppo A, mentre i pugliesi entrano ...