Champions | la prima e l’ultima a Napoli | contro Liverpool e Genk

Champions League - sorteggi LIVE : Juventus in prima fascia : Finalmente torna la Champions League. Quattro le italiane con Juventus, Napoli, Atalanta e Inter pronte a scoprire le avversarie nei gironi della principale competizione europea. Ci sarà anche Cristiano Ronaldo della Juventus. Il portoghese è il candidato per il premio della UEFA come miglior giocatore. sorteggi: bianconeri in prima fascia, poi Napoli, Inter e Atalanta Partiranno alle ore 18 i sorteggi della UEFA Champions League. Come sempre la ...

Golf – BMW Championship : Justin Thomas si aggiudica la vittoria ed il primato di FedEx Cup - out Molinari e Woods : A Justin Thomas titolo e primato FedEx Cup, out Francesco Molinarti e Tiger Woods. Il torinese e l’ex numero uno mondiale non parteciperanno al Tour Championship, torneo finale FedEx Justin Thomas è tornato al successo dopo un anno imponendosi con 263 (65 69 61 68, -25) nel BMW Championship e salendo in vetta alla classifica della FedEx Cup alla vigilia dell’ultima gara che chiude la stagione del PGA Tour, il Tour Championship (22-25 ...

Equitazione - Global Champions League Valkenswaard 2019 : la prima gara va a Kevin Staut - 35° Alberto Zorzi : Nella prima gara della tappa di Valkenswaard della Global Champions League di Equitazione, per quanto concerne il salto ostacoli, vittoria per il transalpino Kevin Staut su Urhelia Lutterbach, che chiude con un netto in 70″17, con un risicato margine sul canadese Eric Lamaze su Firkov du Rouet, secondo in 70″58, e sull’olandese Henk van de Pol su Looyman Z, terzo in 71″57. Chiude in 35ma posizione Alberto Zorzi su Cinsey, ...

Champions League 2019-2020 - le quattro fasce per il sorteggio e la collocazione delle italiane. Juventus in prima - Atalanta in quarta : Bisognerà attendere fino al 29 agosto per conoscere il destino delle squadre italiane in occasione del sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019-2020, massima competizione europea calcistica per club. Nel Principato di Monaco andrà in scena il primo atto ufficiale della nuova stagione europea per i quattro club italiani impegnati nel tabellone principale: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le prime quattro classificate ...

Golf - PGA Tour 2019 : Brandt Snedeker difende il titolo al Wyndham Championship - ultimo torneo prima dei playoff per la FedEx Cup : Torna in scena questa settimana il PGA Tour, stavolta senza alternate events. Si disputa il Wyndham Championship, che dal 2008 è tornato a disputarsi al Sedgefield Country Club dopo trent’anni a Forest Oaks. Detiene il titolo Brandt Snedeker, l’anno scorso vincitore su Webb Simpson e sul taiwanese C.T. Pan. Il maggior numero di successi appartiene a Sam Snead, che ne ottenne otto tra il 1938 e il 1965. Hanno vinto anche Davis Love ...

Eauitazione - Global Champions Tour 2019 : le classifiche aggiornate dopo Berlino. Pieter Devos rafforza il primato : Al termine della prova odierna della tappa di Berlino del Global Champions Tour di equitazione si ridisegna la classifica generale, che conta ormai 13 delle 18 frazioni stagionali. Con i 25 punti odierni il belga Pieter Devos stacca il britannico Ben Maher, con cui condivideva la vetta e resta al comando da solo, con il tedesco Daniel Deusser che si inserisce in seconda piazza a -17. L’unico azzurro a uovere la classifica oggi è Emanuele ...

Equitazione - Longines Champions League 2019 : Kevin Staut il più veloce della prima giornata - London Knights in testa alla classifica : E’ il francese Kevin Staut il più veloce della prima giornata della tappa di Berlino della Longines Champions League 2019, con il cavaliere transalpino che in sella al suo For Joy van’t Zorgvliet completa il percorso con il crono di 69.64 secondi, senza penalità. In seconda piazza, invece, troviamo l’olandese Bart Bles, insieme a Israel v.d. Dennehoeve, più lenti di un secondo e mezzo, mentre il podio è chiuso dal belga Nicola ...

LIVE Juventus-Inter 0-0 - International Champions Cup in DIRETTA : prima sfida tra Sarri e Conte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.24 Decisamente più in alto mare l’undici di Antonio Conte. Perisic, dopo la bocciatura nei cinque di centrocampo (dove si vede Dalbert), viene spostato in attacco, mentre in difesa nei tre c’è D’Ambrosio. 13.22 Maurizio Sarri ha scelto Cancelo a sinistra viste le assenze in quel reparto, mentre giocano anche Matuidi e Higuain, due elementi che sembrano in partenza e quindi ...

LIVE Juventus-Inter - International Champions Cup in DIRETTA : prima sfida tra Sarri e Conte! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Inter, secondo match delle due formazioni italiane nel corso della ICC – Internation Champions Cup 2019. Oggi, alle ore 13.30 italiane le due grandi e acerrime rivali scenderanno in campo al Nanjing Olympic Sports Center di Nanchino, in Cina, per una partita che, come sempre, non potrà essere come tutte le altre. Juventus e Inter ...