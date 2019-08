Castelfusano | domenica 17esima edizione ‘Ostia in corsa per l’ambiente’

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 29 agosto 2019) Roma –numero 17 per “Ostia inper l’ambiente”, l’ormai storicapodistica che si tiene nella Pineta di. L’appuntamento e’ per1 settembre, in piazzale della Villa di Plinio, quando alle 7.30 i podisti si ritroveranno per il raduno e un paio di ore dopo, per la partenza. L’Iniziativa, organizzata da Asd Podistica Ostia, sotto l’egida della Aics (Associazione Italiana Cultura Sport) e patrocinata dal Municipio X, e’ nata a seguito dell’incendio che il 4 luglio del 2000 distrusse gran parte del prezioso polmone verde. Negli intenti degli organizzatori, spiega una nota, c’era la volonta’ di far rivivere la Pineta, percorrendola, tenendola pulita e dare a tutti il modo per conoscerla. Un motivo in piu’ per prendere parte allae’ dato dal contributo ...