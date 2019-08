Carpi | coppia di anziani trovata morta in un hotel

Fonte : tg24.sky

(Di giovedì 29 agosto 2019)diin unI corpi di un uomo di 74 anni e di una donna di 67 sono stati rinvenuti in una stanza dell’ristorante Gabarda, accanto a loro diversi farmaci. I due avevano gravi problemi di salute, non si esclude l'omicidio-suicidio

