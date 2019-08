Cambiamenti climatici | tra poco ci sarà il terzo sciopero globale Le priorità della

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019)più di un anno fa una ragazza è uscita di casa in Svezia, un venerdì, e da sola è andata di fronte al parlamento per protestare contro i governi perché non fanno nulla contro il cambiamento climatico. Greta Thunberg ha innescato l’interesse e l’impegno di decine di milioni di giovani in tutto il mondo. Non importa che sia stata lei o chiunque altro, l’importante è che oggi in tutto il mondo migliaia di organizzazioni di giovani abbiano svegliato tutti noi. Ci sono state migliaia di cortei (molti anche in Sardegna), sit-in, approvazione di leggi, mozioni e ordini del giorno che dichiarano lo stato di emergenza climatica. La casa sta andando a fuoco e noi ci stiamo occupando di tosare l’erba. L’Amazzonia brucia, e insieme a lei tanti altri posti di cui non conosciamo neanche il nome. Dobbiamo cambiare perché il pianeta non ha un sostituto, non esiste una “terra B”. A livello ...

