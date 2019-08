Calendario F1 2020 | le date e le 22 gare del Mondiale Addio Germania | debutta il Vietnam

Calendario provvisorio Mondiale MotoGP 2020 : 20 gare - si parte a marzo in Qatar. Novità Finlandia - spostata la Thailandia : La FIM ha pubblicato il Calendario provvisorio del Mondiale MotoGP 2020, non ci sono cambiamenti rispetto alle anticipazioni fornite un paio di giorni fa. Sono confermate le 20 tappe con l’inserimento del GP di Finlandia che si correrà sul nuovissimo circuito di KymiRing nel weekend del 12 luglio prima della pausa estiva che durerà un mese (ritorno il 9 agosto a Brno come da tradizione ma attenzione perché c’è un asterisco accanto ...

F1 - Mondiale 2020 : il GP di Spagna sarà nel Calendario iridato l’anno prossimo : Ora è ufficiale: il GP di Spagna di F1 sarà nel calendario iridato l’anno prossimo. Lo ha annunciato la FIA attraverso un comunicato in cui è stata resa nota la conferma dell’accordo tra gli organizzatori iberici e Liberty Media. Una notizia attesa, visto che si temeva che il tradizionale round in Catalogna potesse essere sacrificato per questioni meramente economiche/commerciali. Il tracciato del Montmelò, invece, ci sarà anche nel ...

Formula 1 - accordo raggiunto con Liberty Media : il Gp di Barcellona sarà in Calendario anche nel 2020 : Gli organizzatori dell’evento hanno raggiunto un accordo annuale con Liberty Media, mantenendo dunque il Gp di Barcellona in calendario anche nel 2020 Il Gran Premio di Barcellona sarà nel calendario di Formula 1 anche nel 2020, è ufficiale l’accordo raggiunto dai promotori dell’evento iberico e Liberty Media. Photo4/LaPresse Quella dell’anno prossimo sarà la cinquantesima edizione di questo evento, che venne ...

MotoGP - Calendario 2020 provvisorio : le gare saranno 20 - esordisce il GP di Finlandia : Dorna ha scelto il fine settimana del Gran Premio di Misano 2019 per presentare il nuovo calendario della stagione 2020 di MotoGP, Moto2 e Moto3, ma i primi spifferi sono già ampiamente usciti per mezzo del sito Speedweek e, quindi, la prossima stagione del Motomondiale è ormai realtà e vedrà diversi cambiamenti. In primo luogo le gare passano da 19 al numero ragguardevole di 20, con l’inserimento del Gran Premio di Finlandia al ...

Calendario Serie A 2019-2020 : tutte le partite : Serie A, il Calendario 2019/20: Sabato 24 agosto la prima giornata. tutte le giornate del campionato di calcio e dove vedere...

Top12 Rugby - il Calendario 2019-2020 : le date di tutte le giornate. Il programma completo : Mancano meno di due mesi al via della della stagione 2019-2020 del Top 12 di Rugby: il massimo campionato italiano della palla ovale scatterà nel fine settimana del 19 e 20 ottobre, quando in Giappone si giocheranno i quarti di finale dei Mondiali, mentre la stagione regolare avrà termine il 3 maggio. Dopo una settimana di riposo si giocheranno le semifinali, che designeranno, sempre con gare di andata e ritorno, le finaliste, le quali ...

Maturità 2020 - dal Miur il Calendario con le date delle prove scritte : Il Miur ha reso noto il calendario dell'esame di Maturità 2020: la prima prova scritta si terrà mercoledì 17 giugno 2020 a partire dalle 08:30 e la seconda prova scritta, quella di indirizzo, il giorno successivo, come di consueto, giovedì 18 giugno. Le date sono consultabili sul sito ufficiale del Ministero.Continua a leggere

Calendario F1 2020 - tutte le date e i 21 GP del Mondiale : il programma completo : Il Calendario del Mondiale F1 2020 non è ancora stato ufficializzato, il prossimo campionato iridato andrà in scena come sempre tra marzo e novembre ma non ci sono ancora comunicazioni ufficiali in merito alle date dei vari Gran Premi. Al momento l’unica certezza è che si disputeranno almeno 21 Gran Premi, le grandi novità saranno il GP di Olanda che andrà in scena a Zandvoort e il GP del Vietnam, Paese che debutterà nella massima ...

Pro14 Rugby - il Calendario 2019-2020 : le date di tutte le giornate - il programma e le sfide di Benetton Treviso e Zebre : Confermata la formula anche per la prossima stagione per il Pro14 di Rugby 2019-2020, che inizierà più tardi rispetto alle scorse stagioni, il 27 settembre, in concomitanza con la Coppa del Mondo di Rugby, e vedrà terminare la stagione regolare il 29 maggio, mentre le date della post season non sono state ancora comunicate. Come al solito tre i derby tra le due franchigie italiane, Benetton e Zebre, con i primi due nel periodo natalizio, come da ...

Calendario Coppa del Mondo sci di fondo 2019-2020 : date e programma : Saranno 79 le gare della Coppa del Mondo di sci di fondo 2019-2020, 39 maschili, altrettante al femminile e la staffetta mista di chiusura stagionale: si parte il 29 novembre a Ruka, in Finlandia, chiusura il 22 marzo a Canmore, in Canada. Come da tradizione, negli anni pari non si disputano i Mondiali. Dopo il consueto Ruka Triple d’apertura tra il 29 novembre e l’1 dicembre, il principale minicircuito stagionale sarà il Tour de ...