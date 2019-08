Calendario Champions League 2019-2020 | date | orari e programma dai gironi alla finale

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Laincomincerà il 17 settembre con la prima giornata della fase ae si concluderà il 30 maggio con laallo Stadio Ataturk di Istanbul (Turchia). Le 32 squadre partecipantimassima competizione continentale per club sono state suddivise in otto gruppi da quattro formazioni ciascuno in seguito al sorteggio svoltosi al Grimaldi Forum di Montecarlo: si giocherà come sempre il martedì e il mercoledì alle ore 21.00, ogni due o tre settimane (quando c’è la sosta per le Nazionali). La Juventus è stata sfortunata e ha pescato l’Atletico Madrid oltre all’ostico Bayern Leverkusen, il Napoli incrocerà il Liverpool ma Salisburgo e Genk sono almeno un gradino sotto, è andata malissimo all’Inter che è finita nel gruppo di ferro con Barcellona e Borussia Dortmund mentre l’Atalanta può sorridere: Shakhtar Donetsk e Dinamo ...

ginogino17 : @Torrenapoli1 Si passa?occhio che il calendario può influire... calendario della Champions intendo -