Fonte : agi

(Di giovedì 29 agosto 2019) “Siamo passati dal “mai con i cinque stelle”, al “mai con Conte”, dal “mai con Di Maio” ad accettare la trappola di Rousseau”. Il dado è tratto, indietro non si torna. Così Carlomotiva in un'intervista a la Repubblica, nell'edizione da edicola, l'al Pdl'di governo con i 5Stelle. E aggiunge: “La gente si ricorda molto bene che il M5S è nato per distruggere la democrazia rappresentativa. E poi conosco bene la classe dirigente grillina: sono incapaci e arroganti, non cambieranno mai”. Secondonon ci si può snaturare “per evitare la destra”. “Non puoi rinunciare a fare politica – aggiunge –. Così finisci per dare ragione a tutti quei poteri, dalle cancellerie internazionali alla burocrazia nazionale, che ogni volta fanno pressing affinché in Italia si eviti il votonon è una democrazia compiuta. Bisogna recuperare l'elettorato, ma se non si parte ...

Notiziedi_it : Calenda spiega perché dà l’addio al Pd dopo l’accordo col M5s - fisco24_info : Calenda spiega perché dà l'addio al Pd dopo l'accordo col M5s: “Siamo passati dal “mai con i cinque stelle”, al “ma… - cichetta5 : RT @Agenzia_Italia: #Calenda spiega perché dà l'addio al #Pd dopo l'accordo col #M5s #GovernoConte2 -