Caccia | il Tar sospende Calendario venatorio | in Abruzzo non si spara fino al 25 settembre

Caccia : il Tar sospende il calendario venatorio fino al 25 settembre in Abruzzo : Questa mattina il Presidente del Tribunale Amministrativo d’Abruzzo ha emanato un decreto cautelare che sospende, di fatto, la Caccia almeno per tutto il mese di settembre, almeno sino al 25 settembre. Niente preapertura alla tortora, gazza, ghiandaia e cornacchia il 1 e 2 settembre e niente Caccia a tutte le altre specie, prevista per il 15 settembre. Le doppiette dovranno insomma essere lasciate a casa in quanto il TAR ha disposto che ...

Caccia : Associazioni - Tar Marche blocca Caccia in preapertura a tutte le specie : Il TAR delle Marche ha sospeso ieri, con Decreto cautelare monocratico, la caccia a tutte le specie di uccelli che la regione Marche aveva illegittimamente deciso di far cacciare in “preapertura” ed alcune fino al 18 settembre, quando ci sarà l’udienza di merito. Le Associazioni Ambientaliste e animaliste WWF Italia, LIPU , LAV LAC, ENPA, che hanno fatto ricorso al giudice amministrativo di Ancona, si dichiarano estremamente soddisfatte per ...

Jeffrey Epstein - Fbi nell’isola privata a Caccia delle prove sugli abusi. Il Nyt : “Guardie si addormentarono e poi falsificarono rapporto” : Proseguono su un doppio binario le inchieste sul caso Epstein. Quelle per stabilire come sia stato possibile che il detenuto si sia impiccato con un lenzuolo e quella sui festini organizzati dal miliardario in cui sarebbero state abusate minorenni. Le due guardie carcerarie che avrebbero dovuto vigilare su Jeffrey Epstein la notte prima del suicidio si sono addormentate lasciando la cella del finanziere senza controlli per almeno tre ore. Gli ...

Massimo Cacciari e la profezia su Nicola Zingaretti : "Ecco chi comanda i gruppi parlamentari Pd" : In Pd è in ostaggio di se stesso e non riesce ad approfittare "delle incompatibilità enormi tra Lega e Movimento 5 Stelle". Massimo Cacciari, filosofo ed ex sindaco di Venezia, ribadisce che "queste cose io le dice da anni". "Dal momento in cui Matteo Renzi ha ottenuto la vittoria sui resti dei vecc

Milano - si alzano in volo due Caccia militari : scortano un C130 - momenti di panico in città : Una mattinata particolare, per Milano, dove i cittadini hanno visto in cielo tre aerei militari. Il tutto intorno alle 10 del mattino, quando hanno fatto capolino due caccia che scortavano un aereo da trasporto e logistica, un C130. Immediatamente sono scattate numerose segnalazioni di cittadini pre

Milano : aerei militari sorvolano città - due Caccia scortano un C-130 : Milano, 1 ago. (AdnKronos) - Tre aerei militari hanno sorvolato questa mattina il cielo sopra Milano. Due caccia Tornado hanno scortato un aereo da trasporto C-130, sorvolando attorno alle 10 il capoluogo lombardo. L'Aeronautica Militare ha spiegato che si è trattato di una attività tecnico-addestra

È indagato il militare della benda Caccia al corvo : Stefano Vladovich Roma bendato in mezzo alla stanza delle intercettazioni. Il carabiniere che ha stretto la fascia, un foulard, attorno agli occhi di Gabriel Christian Natale Hjorth è indagato anche dalla Procura militare di Roma, oltre che dalla Procura civile. Insomma, due indagini. L'uomo, un sottufficiale, capo pattuglia, è accusato di abuso di autorità e di mezzi di costrizione. bendato per quattro minuti, cinque al massimo ...

Salvini : prenderemo bastardo che ha ucciso Carabiniere - è Caccia all’uomo : Roma – “caccia all’uomo a Roma, per fermare il bastardo che stanotte ha ucciso un Carabiniere a coltellate. Sono sicuro che lo prenderanno, e che paghera’ fino in fondo la sua violenza: lavori forzati in carcere finche’ campa.” Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini, a proposito del Carabiniere ucciso a Roma. L'articolo Salvini: prenderemo bastardo che ha ucciso Carabiniere, è caccia ...

Così Mimmo Lucano andava a Caccia dell'immunità parlamentare : Michel Dessì Le trame dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per salvarsi dall'inchiesta sul suo sistema di accoglienza per i migranti: farsi eleggere con la Boldrini Mimmo Lucano, l’uomo giusto di Riace, a caccia di immunità parlamentare. L’ex sindaco osannato dalla sinistra, si sente con il fiato sul collo. Il fiato dello Stato, che lo bracca. Le ispezioni sono più frequenti, come le visite delle fiamme gialle che sequestrano ...

Così Mimmo Lucano andava a Caccia dell'immunità parlamentare : Michel Dessì Le trame dell'ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano, per salvarsi dall'inchiesta sul suo sistema di accoglienza per i migranti: farsi eleggere con la Boldrini ?

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...

Palinsesti Rai 2 - Il Cacciatore 2 in onda dal 13 novembre - Volevo fare la Rockstar il 2 ottobre : Palinsesti Rai autunno 2019: Su Rai 2 "Il Cacciatore 2" ritorna il mercoledì sera, Volevo fare la Rockstar esordisce il 2 ottobre Le avventure di Saverio Barone, alias Francesco Montanari stanno per ...