Brexit,atteso giudizio di tre tribunali

Dopo le proteste e la sottoscrizione di firme, la decisione del premier Johnson arriva neicon 3 esposti urgenti contro la sospensione dei lavori del Parlamento per 5 settimane. A Belfast è stato presentato un ricorso secondo cui un No Deal violerebbe l'accordo sui confini irlandesi. Offensive legali analoghe in Scozia, sostenuta da 70 parlamentari, e a Londra con Gina Miller, nota per le sue battaglie legali,che chiede all'Alta Corte di pronunciarsi prima del 9 settembre, a ridosso della sospensione a partire dal 12.(Di giovedì 29 agosto 2019)