Brexit no deal | crolla la sterlina | un milione di firme contro Johnson

Brexit no deal : la Regina appoggia Johnson e chiude il Parlamento : A Londra la democrazia è stata calpestata. Il premier “dittatore” Boris Johnson ha usato le maniere forti per arrivare alla

Brexit : Lamy - ‘no deal è bluff - uscire da mercato interno è spararsi sui piedi’ : Roma, 28 ago. (AdnKronos) – “Continuo a pensare che ci sia molto bluff” nell’atteggiamento del premier britannico Boris Johnson quando parla dell’ipotesi di Hard Brexit. “Rinunciare al mercato interno e tornare ad un mercato gestito dal Wto è come spararsi sui piedi. E’ come passare dalla serie A alla serie D senza passare dalla serie B. Non ha nessun senso, è un bluff politico. E’ nella ...

Sarà Brexit no deal : Boris Johnson chiude il Parlamento fino al 15 ottobre : Una soluzione drastica che era nell’aria. A Londra viene sospesa la democrazia. Il premier britannico Boris Johnson sarebbe pronto ad

Brexit - Johnson a Tusk : “Lavoriamo a un accordo - ma senza backstop”. E in caso di no deal stop a libera circolazione delle persone : “Prometto di lavorare con impegno a un accordo sulla Brexit, ma senza backstop“. È questo il nocciolo della riflessione del primo ministro inglese Boris Johnson espresso in una lettera resa pubblica la sera del 19 agosto e indirizzata al presidente del Consiglio europeo Donald Tusk. Il neo inquilino di Downing Street come è noto – a differenza di Theresa May che l’ha preceduto – è pronto a far uscire il Paese dalla ...

Londra conferma : “Con ‘Brexit no deal’ stop a libera circolazione delle persone” : Londra, 19 ago. (AdnKronos) – In caso di dalla Ue il prossimo 31 ottobre, il governo britannico metterà fine “immediatamente” alla libera circolazione delle persone. Lo ha fatto sapere una portavoce di Downing Street, in quello che appare come un irrigidimento delle posizioni rispetto al precedente esecutivo di Theresa May, che aveva previsto “un periodo di transizione” in caso di no deal. “La libera ...

Brexit - trapela il dossier del governo : in caso di “No deal” scarsità di cibo e farmaci : Un’analisi del governo britannico avverte del possibile impatto di una Brexit “No deal“, cioè senza accordo: potrebbe comportare scarsità di cibo, farmaci e carburante. Il ministro Michael Gove ha commentato il rapporto “Yellowhammer” definendolo come “lo scenario peggiore” e affermando che l’esecutivo sta facendo “passi molto importanti” per rafforzare la pianificazione legata al ...

Brexit - alimentare : scenario “preoccupante” in caso di “No deal” : Con quasi un terzo del cibo consumato in Regno Unito che arriva dai Paesi dell’Unione Europea” è giustificato lo scenario preoccupante a cui si prepara a far fronte il governo britannico nel caso il Regno Unito in autunno dovesse lasciare l’Unione europea senza alcun accordo“: è quanto emerge da una analisi della Coldiretti in riferimento alle indiscrezioni sul piano Operation Yellowhammer in caso di No deal. A spaventare ...

Brexit - Barnier ai 27 : pronti a no deal : 18.26 La richiesta del premier britannico, Boris Johnson, per ottenere modifiche all'accordo di uscita dalla Ue sono "inaccettabili". Così il caponegoziatore Barnier, in una mail inviata ai rappresentanti degli altri 27 Stati membri L'affermazione che per raggiungere un accordo è necessario eliminare la rete di sicurezza al confine con l'Irlanda è inaccettabile e comunque non rientra nel mandato del Consiglio europeo,scrive. "Il no deal non ...

Brexit - Johnson : “Accordo precedente inaccettabile - o troviamo soluzione o sarà no deal”. Commissione Ue : “Non ridiscutiamo” : Il primo discorso di Boris Johnson da neo primo ministro britannico raffredda di nuovo i rapporti tra Londra e Bruxelles. Nei giorni scorsi, anche dai leader europei era trapelata una maggiore apertura e flessibilità nei confronti del nuovo esecutivo, proprio per evitare un no deal che, senza un nuovo accordo, potrebbe diventare l’unico epilogo possibile, vista la volontà di Johnson di chiudere la pratica Brexit senza ulteriori rinvii ...

Brexit - documento governativo : «Col no deal a rischio l’unità britannica» : Il No deal potrebbe portare a esiti drammatici oltre la Manica. Esiste un «rischio reale» di rottura del Regno Unito, con tutte e quattro le nazioni che vanno ciascuna...