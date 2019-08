Brexit | Hugh Grant contro Boris Johnson

Fonte : blogo

(Di giovedì 29 agosto 2019) Un tweet del noto attore britannicoè diventato virale in poche ore. È un vero e proprio sfogo, non privo di parolacce e insulti,il Premier, che ieri ha chiesto e ottenuto dalla Regina Elisabetta la proroga della sosta estiva del Parlamento fino al 14 ottobre, ostruendo di fatto le iniziative parlamentarila cosiddetta Hard, ossia l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea senza accordo (no deal).chiude il Parlamento fino al 14 ottobre. Via libera dalla Regina. Le opposizioni: “È un golpe costituzionale” Il Premiervuole chiudere il Parlamento britannico fino al 14 ottobre per bloccare iniziative contrarie all’hard. Via libera anche dalla Regina.ha scritto ieri sera:"You will not fuck with my children’s future. You will not ...

Corriere : Grant attacca Johnson: «Non distruggerà le libertà difese da mio nonno in guerra» - repubblica : Brexit, il Financial Times: 'Johnson ha bombardato la Costituzione'. La furia di Hugh Grant [news aggiornata alle 1… - repubblica : Hugh Grant contro Boris Johnson: 'Sei un pupazzo di gomma' -