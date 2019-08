Brexit | dalla sfiducia al Governo alle elezioni anticipate |  ecco gli scenari dopo lo stop

Brexit - Hugh Grant contro Boris Johnson : “Disgustato da lui e dalla sua piccola banda di perfetti masturbatori” : Non è affatto piaciuta all’attore Hugh Grant la decisione del premier britannico di chiedere alla regina Elisabetta la sospensione del Parlamento. L’interprete di “Notting Hill” e “Quattro matrimoni e un funerale” ha infatti definito Boris Johnson un “giocattolo di gomma da vasca da bagno troppo promosso”. Grant è intervenuto su Twitter esordendo: “Lei non fotterà il futuro dei miei figli. Lei non ...

Macron detta agenda del G7 : dalla Brexit all’Amazzonia - al via il vertice a Biarritz : Lotta contro le diseguaglianze, per la parita' di genere e la tutela dell'ambiente: questi i temi centrali indicati da Emmanuel Macron per la presidenza francese del G7, il tavolo delle potenze mondiali che tornera' a riunirsi da domani a lunedi' a Biarritz, cittadina sulla costa atlantica e che si prepara, con un imponente sistema di sicurezza, Il summit, vedrà schierati oltre 13.000 uomini per evitare eventuali proteste e manifestazioni ...