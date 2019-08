Braccio risucchiato dal bocchettone della piscina | 12enne muore annegata in vacanza

Fonte : fanpage

(Di giovedì 29 agosto 2019) L'orribile incidente è avvenuto lo scorso 18 agosto in un hotel a quattro stelle di Bodrum, in Turchia. Alisa Adamova, originari di San Pietroburgo, è rimasta sott'acqua per quasi 15 minuti. Troppi. I suoi familiari puntano il dito contro il personale dell'albergo "perché non riusciva a trovare l'interruttore" per spegnere l'impianto.