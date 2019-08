Boxe – Tuscany Hall di Firenze | Dario Morello difende il titolo Global WBO | le sensazioni

Fonte : sportfair

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ledialla vigilia delladi: il pugilerà ilWBO L’imbattuto peso welter(15 vittorie consecutive, delle quali 2 prima del limite) sarà uno dei protagonisti della grande manifestazione che avrà luogo il 19 settembre alladirà ilWBO contro l’inglese Luther Clay (11-1 con 5 vittorie per KO) sulla distanza delle 10 riprese. Organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e dal servizio streaming DAZN che la trasmetterà in diretta, la riunione offrirà un grande clou: l’aretino Orlando Fiordigiglio (31-2 con 13 KO)rà sulla distanza delle 10 riprese ilinternazionale IBF dei pesi superwelter contro l’inglese Sam Eggington (26-6 con 15 KO) che ha nel suo curriculum la vittoria per KO all’ottavo round contro il celebre Paul Malignaggi (ex ...