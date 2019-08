Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Era stato fermato subito dopo l’omicidio di Nicola Rinaldi,accoltellato in via Frati, alla periferia di, e nella notte è statodalla Polizia: si tratta di Luciano Listrani, 58 anni,didella vittima e fin da subito principale sospettate per il delitto. Il giovane mercoledì mattina è stato aggredito e ferito con un coltello, probabilmente all’interno di un condominio e forse per ragioni legate alla droga. Poi è morto in strada, al Pilastro, in periferia di: la stessa zona che, tra gli anni Ottanta e Novanta, è stato teatro di diversi fatti di cronaca edi uno dei delitti più efferati della Banda della Uno Bianca. Ad allertare i soccorsi sono stati i residenti della via, che hanno visto il corpo del giovane riverso a terra, ma per Rinaldi, che si trovava ai domiciliari adella madre, non c’è stato niente da fare. ...

Cascavel47 : Bologna, 28enne ucciso a coltellate: arrestato il vicino di casa. C’è anche un altro sospettato… - Noovyis : (Bologna, 28enne ucciso a coltellate: arrestato il vicino di casa. C’è anche un altro sospettato) Playhitmusic - - Notiziedi_it : Bologna, 28enne accoltellato muore in strada -