BITTER SWEET | anticipazioni puntata di venerdì 30 agosto 2019

BITTER SWEET Anticipazioni Turche : Hakan minaccia di rivelare a Ferit che suo padre è un assassino! : Lemon comprende che dietro alla rottura tra Nazli e Ferit c'è lo zampino di Hakan e prova a ribellarsi, ma Hakan minaccia di rivelare a Ferit un terribile segreto su suo padre...

BITTER SWEET - spoiler episodio 65 : Pelin si allea con Hakan per vendicarsi dell'Aslan : Torna l'appuntamento con le notizie di Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv che ha stregato il pubblico italiano con la storia d'amore tra la cuoca e l'affarista. Gli spoiler dell'episodio 65 in onda venerdì 30 agosto, rivelano che Pelin Turan dimostrerà la sua vera natura, quando stringerà un accordo con Hakan Onder per rovinare Ferit Aslan. Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti Negli episodi precedenti di Bitter Sweet abbiamo ...

BITTER SWEET Anticipazioni 30 agosto 2019 : Il Tradimento di Ferit : Nazli trova una foto che ritrae Ferit e Pelin, in un vecchio libro del marito. La ragazza teme che l'architetto sia ancora innamorato della sua ex e che voglia tradirla.

BITTER SWEET anticipazioni : DENIZ scoprirà tutto su HAKAN… o no? : Il rapporto coniugale tra Demet (Alara Bozbey) e Hakan Onder (Necip Memili) è ormai entrato in crisi nelle puntate italiane di Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore; la donna infatti, dopo aver scoperto che il marito è il mandante dell’omicidio del fratello Demir e della cognata Zeynep, ha cercato di porre fine al suo matrimonio ma Hakan, coinvolgendola a sua insaputa nell’assassinio di Tahir, ha fatto in modo che non ...

BITTER SWEET - spoiler prossima settimana dal 2 al 6 settembre : arriva la mamma di Ferit : Prosegue l'appuntamento in prima visione con la soap Bitter Sweet, che ormai si sta avviando verso le battute finali di questa prima stagione di grande successo. Le trame della prossima settimana, dal 2 al 6 settembre, rivelano che ci saranno dei nuovi colpi di scena che renderanno il tutto ancora più avvincente e appassionante per gli spettatori da casa. Nel dettaglio, infatti, vedremo che Ferit perderà un'occasione importante e si presenterà ...

BITTER SWEET - trame : Ferit apprende di essere stato lasciato da Nazli a causa dell'Onder : Sono sempre più entusiasmanti le trame dello sceneggiato turco Bitter Sweet - Ingredienti d’amore che narra la tormentata storia d’amore di Nazli e Ferit. Nelle puntate in programmazione a settembre 2019 i due protagonisti si troveranno ad affrontare dei nuovi problemi dopo aver rischiato di lasciarsi a seguito del ritorno di Pelin Turan. L’architetto e la cuoca prenderanno le distanze l’uno dall’altra a causa di Hakan Onder che non perderà ...

BITTER SWEET - spoiler : l'Aslan e la moglie costretti a seguire una terapia di coppia : Sulla rete ammiraglia Mediaset prosegue l’appuntamento con la soap opera Bitter Sweet - Ingredienti d’amore arrivata dalla Turchia che si avvicina sempre di più alla fine. Nelle prossime puntate italiane, purtroppo Nazli Pinar si vedrà costretta a lasciare il marito Ferit Aslan, per il bene di Asuman. A causa dei continui ricatti di Hakan Onder, che si dirà disposto a far arrestare sua sorella, la cuoca non avrà altra scelta che presentarsi al ...

BITTER SWEET - spoiler : l'Aslan e la Pinar si smarriscono nel bosco : Finalmente nei prossimi appuntamenti con la soap Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, ci sarà il tanto atteso momento romantico che i telespettatori non vedono l’ora di vedere, ma sarà preceduto da un imprevisto. Gli spoiler della prima settimana di settembre 2019, raccontano che i due protagonisti Nazli Pinar e Ferit Aslan, dopo essere entrati in crisi a causa dell’intromissione di Pelin Turan, chiariranno le loro divergenze durante la raccolta ...

BITTER SWEET - trama del 30 agosto : l'Aslan delude la moglie per colpa della sua ex : La serie televisiva turca Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, continuerà a fare compagnia ai telespettatori italiani per altre settimane con numerosi colpi di scena. Le trame della puntata numero 65 che verrà trasmessa sulla rete ammiraglia Mediaset il 30 agosto 2019, dicono che la nuova arrivata Pelin Turan sembrerà avere tutte le carte in tavola per far separare Ferit Aslan e Nazli. Quest’ultima perderà completamente le staffe e farà fatica a ...

BITTER SWEET - trama puntata 64 : Demet ottiene la prova regina per incastrare Hakan : Torna l'appuntamento con Bitter Sweet - Ingredienti d'amore, la serie tv andata per la prima volta in onda in Turchia nel 2017 con protagonista Nazli Pinar e Ferit Aslan. La trama della puntata 64 che andrà in onda giovedì 29 agosto alle ore 14:45 su Canale 5, rivela che Demet Kaya deciderà di incastrare Hakan Onder. La sorella di Deniz registrerà il marito mentre confessa tutti i suoi crimini. Bitter Sweet: riassunto puntate precedenti Nelle ...

BITTER SWEET - anticipazioni puntata di giovedì 29 agosto 2019 : anticipazioni puntata 64 di BITTER SWEET, ingredienti d’amore, in onda giovedì 29 agosto 2019 su Canale 5: Nazli invita a casa Pelin: vuole comprendere quali intenzioni abbia la nuova arrivata con Ferit… Cihan cerca di far fare nuovi investimenti a Ferit, in modo tale che poi Hakan possa rovinarlo… Demet è sempre più disperata e, dopo aver trovato un registratore, mette in scena il suo piano: fa confessare tutto ad Hakan mentre ...

BITTER SWEET anticipazioni : la signora Leman alla ricerca di Nazli : Continuano le vicende dei protagonisti della celebre e amatissima soap turca Bitter Sweet-ingredienti d'amore. Per la settimana che andrà dal 2 al 6 settembre saranno molteplici i colpi di scena a cui i telespettatori assisteranno. La mamma di Ferit si trasferirà a casa di suo figlio con il chiaro intento di reperire informazioni su sua moglie, mentre i due invece si ritroveranno a passare una giornata a cuore aperto dopo essersi persi per caso ...

BITTER SWEET - anticipazioni settembre : la cuoca apprende che Pelin è una complice di Hakan : Le avventure della serie televisiva Bitter Sweet - Ingredienti d’amore, che ha conquistato tantissimi telespettatori sono ormai agli sgoccioli, poiché tra qualche settimana si potrà assistere all’epilogo finale. Gli spoiler delle prossime puntate dicono che Nazli Pinar, dopo aver abbandonato la villa di Ferit Aslan senza dargli nessuna spiegazione, a causa delle minacce ricevute da Hakan Onder, scoprirà qual è il vero volto di Pelin Turan. La ...

BITTER SWEET Anticipazioni 28 agosto 2019 : Nazli scopre la vera identità di Pelin : Nazli scopre che Pelin è l'ex fidanzata di Ferit mentre l'architetto viene a sapere che il suo grande amore passato gli ha nascosto un segreto: ha abortito.