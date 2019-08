Bimba di 8 mesi schiacciata da una finestra | è grave

GENOVA - Bimba DI 3 MESI COLPITA DA MENINGITE/ I medici del Gaslini "Fuori pericolo" : GENOVA, BIMBA di 3 MESI COLPITA da MENINGITE. I medici del Gaslini la dichiarano fuori pericolo. La piccola ha risposto bene alle terapie delle ultime ore

Addio alla piccola Chloe : la Bimba di 15 mesi di Casoria non ce l'ha fatta : La piccola Chloe non ce l'ha fatta. Il suo cuoricino ha smesso di battere nel pomeriggio, dopo una giornata molto complessa dal punto di vista clinico poiché le difficoltà...

Bimba di 9 mesi ingerisce hashish - nel sangue tracce di cocaina : genitori indagati : Le tracce di cocaina nel sangue della bambina sarebbero riconducibili alla trasmissione per allattamento. Le condizioni...

Vieste - Bimba di sei mesi si sente male e muore durante la vacanza con mamma e papà : Una vacanza che si è conclusa in maniera tragica per una famiglia di Jesi, in provincia di Ancona, in vacanza a Vieste, località turistica nel Gargano. La loro figlioletta, Alice, una bambina di poco più di sei mesi, è morta dopo aver improvvisamente smesso di respirare. La piccola è stata vittima di un rigurgito, da cui in un primo momento sembrava essere stata salvata dal personale del 118. Purtroppo sono emerse delle complicazioni ...

Hashish e cocaina ad una Bimba di 9 mesi. “L’ha assunta mentre allattava al seno della mamma” : I genitori di Poggio a Caiano, provincia di Prato, entrambi tossicodipendenti, hanno portato la figlioletta in ospedale raccontando che aveva messo in bocca un pezzetto di droga in un giardino di Quarrata, ma la Procura non crede a questa versione.

Bari - Bimba di 13 mesi colpita da infezione alimentare : è in gravissime condizioni : Alla bambina è stata diagnosticata la Seu, Sindrome emolitico-uremica. Ora è ricoverata nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari. "Le condizioni della bimba sono gravi - riferiscono fonti dell'ospedale - ci riserviamo la prognosi".Continua a leggere

Bimba di sette mesi muore insieme al padre in un incidente nel Foggiano : Claudio Carollo Oltre alle due vittime, sono rimasti ferite altre quattro persone dei tre veicoli coinvolti nell'incidente in una galleria vicino al Comune di Mattinata. Gli inquirenti indagano sulle dinamiche dello scontro Un uomo di 34 anni e sua figlia di appena sette mesi sono morti in un incidente in galleria, nel Foggiano. Il padre della neonata si chiamava Antonio Penza, ed era di San Fernando di Puglia, in provincia di ...

Siria - Bimba di 5 anni muore cerando di salvare dalle macerie la sorellina di 7 mesi : Arrivano da Ariha, nella provincia Idlib, in Siria, le scioccanti immagini del tentativo effettuato da una bambina di 5 anni di salvare la sorellina di 7 mesi intrappolata tra le macerie della loro casa dopo l'ennesimo raid delle forze governative. La piccola è morta dopo l'arrivo in una clinica di fortuna, così come la mamma, mentre l'altra è in rianimazione e lotta tra la vita e la morte.

Bimba di pochi mesi ha la febbre alta e per far scendere la temperatura viene messa in freezer - cosa accade è terribile : Una bambina aveva la febbre alta ed era in casa con il fidanzato della mamma. Il ragazzo, di 21 anni, sapendo che serviva un temperatura molto bassa per far scendere la febbre alla piccola, l’ha messa nel freezer. La bambina di dieci mesi è rimasta ustionata quando la sua pelle delicatissima è entrata a contatto con il ghiaccio del freezer. Il ragazzo, durante il processo a suo carico, ha spiegato di aver preso quella decisione perché gli ...

LANCIA FIGLIA 16 MESI DAL BALCONE E TENTA SUICIDIO/ Napoli : Bimba morta - papà grave : Napoli, San Gennaro Vesuviano: padre LANCIA la FIGLIA di 16 MESI dal BALCONE, uccidendola. Il 35enne ha poi TENTAto il SUICIDIO: no precedenti di violenza

Uomo lancia la figlia di 16 mesi da balcone - poi tenta il suicidio : Bimba muore nel Napoletano : E' accaduto a San Gennaro Vesuviano. Il 35enne poi si è buttato giù: è ricoverato in gravi condizioni al Cardarelli

Lancia la figlia di 16 mesi dal balcone e poi si butta - la Bimba è morta : Ha Lanciato la figlia di 16 mesi dal balcone del secondo piano e poi si è buttato giù: la bimba è morta e lui, 35 anni, è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Cardarelli di Napoli. È accaduto a San Gennaro Vesuviano (Napoli). Secondo una primissima ricostruzione il 35enne era in casa con la moglie. Le avrebbe chiesto, con una scusa, di allontanarsi, di andare in un’altra stanza, poi la ...

Bimba di 18 mesi morta precipitata dalla nave crociera. Il nonno : «Non l'ho sporta - la finestra era aperta» : Sporge la nipotina dalla nave da crociera e la bambina muore. Dopo giorni di silenzio parla il nonno della piccola di 18 mesi, la piccola Chloe Wiegand, deceduta dopo essere caduta sul molo in...

Nonno fa penzolare nipotina di 18 mesi fuori dalla finestra della nave : Bimba precipita e muore : Una bimba di 18 mesi è morta dopo essere caduto da una nave da crociera. Secondo quanto ricostruito la piccola sarebbe scivolata dalle braccia di suo Nonno che si trovava all'undicesimo piano della nave Freedom of the Seas di Royal Caribbean. Un volo di quasi 50 metri terminato sul cemento sottostante mentre la nave era attraccata a San Juan, Porto Rico. La bimba è stata ricoverata in ospedale alle 16:30 circa (ora locale, le 10.30 in Italia), ...