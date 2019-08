Bimba di 12 anni risucchiata dalla pompa in piscina | muore davanti ai genitori

Bimba di 3 anni morta in casa - “uccisa dalla mamma dopo aver perso la battaglia per la custodia” : La donna aveva appena perso una battaglia legale per la custodia della Bimba con il suo ex che aveva ottenuto la custodia totale della piccola. La quarantene ha mandato un messaggio di addio alla madre poco prima della scoperta del cadavere ma i soccorsi sono riusciti a salvarla. Per la piccola non vi è stato nulla da fare.Continua a leggere

Mondragone - Bimba ucraina di otto anni investita da un'auto pirata. «Condizioni disperate» : Una bimba ucraina di otto anni è ricoverata in gravissime condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata investita da un'auto pirata a Mondragone, comune del litorale...

Si droga - sale in auto e investe una Bimba di 8 anni in vacanza con la famiglia : Strafatto di cocaina era fuggito a bordo dell'auto priva di assicurazione e revisione, senza prestare soccorsi. L'uomo - un...

Alla guida drogato investe Bimba di 8 anni - arrestato : Ha investito una bambina di 8 anni, riducendola in gravi condizioni, ed è scappato. Era anche sotto l'influsso della droga D.N.L., 47 anni, napoletano residente nel quartiere di Secondigliano che nel pomeriggio di ieri, a Mondragone, nel Casertano, in località Pescopagano, ha travolto Alla guida di una vettura una bimba ucraina in vacanza nella cittadina del litorale domizio, che era a piedi con i genitori. L'investitore, nonostante il forte ...

Caserta - Bimba di otto anni investita da un'auto pirata a Mondragone : è gravissima : Un bruttissimo fatto di cronaca è accaduto ieri pomeriggio a Mondragone, località del litorale domizio, in provincia di Caserta, dove un bimba di nazionalità ucraina di soli otto anni è stata investita da un'auto pirata. Da quanto si apprende, la piccola stava tranquillamente passeggiando con i suoi genitori, quando all'improvviso il veicolo è sopraggiunto travolgendola. Sotto choc i suoi congiunti che, impotenti, hanno assistito alla scena. La ...

Caserta - Bimba di 8 anni travolta da pirata della strada sotto effetto di cocaina : è gravissima. Il 47enne si è poi costituito : Una bambina di 8 anni è ricoverata in pericolo di vita dopo essere stata investita da un 47enne sotto effetto di cocaina. L’uomo, qualche ora dopo essere fuggito senza prestare soccorso, si è costituito ai carabinieri. È successo il 24 agosto a Pescopagano a Mondragone, in provincia di Caserta, dove la piccola, di nazionalità ucraina, si trovava in vacanza con i genitori. Il 47enne è stato sottoposto a fermo e portato ai domiciliari. La ...

Una Bimba i 11 anni è finita in ospedale per un anello incastrato al dito : Una bambina di 11 anni è finita ieri alle 21 all'ospedale Grassi di Ostia per un anello che, incastrato nel dito anulare, le aveva bloccato la circolazione. Il dito sulla mano sinistra era molto gonfio e i medici del Pronto Soccorso hanno dovuto sollecitare l'intervento dei vigili del fuoco che hanno poi rimosso l'anello dell'11enne.

Mondragone - Bimba di 8 anni investita da pirata. Gravissima : Nel Casertano. L'investitore si è poi costituito in una stazione dei carabinieri. Il 47enne residente a Secondigliano è risultato positivo alla cocaina

Mondragone - Bimba ucraina di otto anni investita da un'auto pirata : è gravissima : Una bimba ucraina di otto anni è ricoverata in gravissime condizioni nell'ospedale Santobono di Napoli dopo essere stata investita da un'auto pirata a Mondragone, comune del litorale...

Sparatoria a St. Louis - muore Bimba di 8 anni : St. Louis, 24 ago. (AdnKronos) – Una bambina di 8 anni e altre 3 persone sono morte a St.Louis, in Missouri, nella Sparatoria avvenuta nella serata di ieri non lontano da un liceo. Gli investigatori, riferisce la Cnn, non hanno ancora individuato il responsabile. La bambina, si legge, aveva appena assistito a un allenamento di football alla Soldan High School.L'articolo Sparatoria a St. Louis, muore bimba di 8 anni sembra essere il ...

Incidente stradale - ferita Bimba di 7 anni : alla guida il padre drogato e ubriaco : È successo a Caltanissetta. Dagli accertamenti è risultato inoltre che l’uomo aveva la patente sospesa e l’auto era senza...

Dalla Polonia a Napoli su un aereo dell'Aeronautica : missione salvavita per una Bimba di sei anni : A bordo dell'aereo militare un'equipe tutta al femminile dell'ospedale pediatrico Santobono, che ha assistito la bambina...

Treviso - sceglie chemio meno invasiva per far nascere la sua Bimba : morta neomamma di 29 anni : Ha rinunciato a curarsi pur di far nascere la bambina che portava in grembo. Ma solo tre mesi dopo aver partorito è morta, sconfitta da una aggressiva forma di tumore al seno che non le ha lasciato scampo. È questa la storia di coraggio di Glory Obibo, 29enne residente a Treviso, deceduta la scorsa domenica 18 agosto circondata di suoi cari, dalla figlia e dal marito Samuele Nascimben. I due si erano conosciuti quando Glory dalla Nigeria è ...

Trento - Bimba di 4 anni morta di malaria/ Altre 2 persone sul registro indagati : Trento, bimba morta di malaria nel 2017: sul registro degli indagati finisce un'altra infermiera e un medico, entrambi dell'ospedale trentino