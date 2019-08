Benatia | ' Ho parlato con Paratici che mi aveva chiesto di tornare alla Juve'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 29 agosto 2019) In questa sessione di mercato ormai agli sgoccioli Fabiosta trovando molte difficoltà nel piazzare gli esuberi perché nessuno di loro vorrebbe lasciare lantus, mentre Medhi, a gennaio, haed ottenuto il divorzio a causa di incomprensioni con il tecnico Massimiliano Allegri. Il difensore, in una recente intervista congiunta rilasciata ai microfoni di Tuttoe Radio Bianconera ha raccontato un aneddoto accaduto circa due mesi fa con, poi ha fatto il punto sulla sfida di sabato, sulle pretendenti allo scudetto e sui top club favoriti per la Champions League. La richiesta diInnanzitutto il marocchino conferma di trovarsi bene in Qatar, anche se sente la mancanza della Serie A e dei compagni conosciuti nella sua carriera in Italia. Circa due mesi fa si era sparsa la voce di un suo possibile ritorno del centrale in bianconero. ...

