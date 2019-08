Benatia confessa | “Contro il Napoli non uscimmo mai dalla nostra area Meritavano i 3

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 29 agosto 2019) TuttoJuve.com pubblica una lunga intervista a Mehdi, difensore centrale della Juventus. In bianconero ha trascorso due stagioni e mezzo, collezionando 59 presenze e 5 gol. Dice che la serie A gli manca ma che nella vita il calcio non è mai stata l’unica cosa importante, per lui. Sulle voci che un paio di mesi fa lo davano di ritorno alla Juve conferma che erano vere. “Ho parlato con il Fabio Paratici che mi aveva chiesto la disponibilità a vestire nuovamente la maglia della Juventus, ovviamente il mio problema non era né con lo spogliatoio né con la società bensì con Allegri che mi faceva giocare molto poco rispetto a quanto mi aveva inizialmente detto”. La Juve all’epoca cercava un difensore, spiega e non era ancora sicura di poter prendere de Ligt. “Ho risposto di star bene qui in Qatar e che non avevo fatto questa scelta per tornare indietro ...

