Beatrice Valli | parla per la prima volta l' ex Nico Bovi | Rapporto maturo | ma non è

Nico Bovi, parle dolci per suo figlio Alle e per Beatrice Valli su Instagram Nico Bovi è più conosciuto come ex tentatore di Katia Fanelli a Temptation Island che come ex di Beatrice Valli ma sicuramente saprete che spesso il suo nome viene tirato in ballo perché Alle, il figlio che ha avuto proprio da

Uomini e Donne Gossip, Beatrice Valli presto zia. Il retroscena: l'influencer narra della cena familiare a Ibiza dove ha appreso in modo sorprendente dell'ecografia della dolce attesa di Eleonora Nella giornata di ieri, Eleonora Valli, sorella delle celebri influencer nonché ex protagoniste di Uomini e Donne Beatrice e Ludovica, ha annunciato di essere incinta. La

Beatrice e Ludovica Valli diventeranno di nuovo zie: l'annuncio da pelle d'oca della sorella Eleonora e la reazione della compagna di Marco fantini Ludovica e Beatrice Valli presto diventeranno di nuovo zie. La loro sorella Eleonora ha infatti da poco annunciato di essere rimasta incinta. Si tratta del suo secondo bebè, visto che è già mamma

Beatrice Valli e Marco Fantini intervistati da Vanity Fair : 'Matrimonio? Ci sto lavorando' : Beatrice Valli e Marco Fantini sono una delle coppie più solide nate a Uomini e Donne, il programma pomeridiano condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. La coppia si è conosciuta cinque anni fa e da allora, tra alti e bassi, sono rimasti sempre insieme fino a diventare genitori della piccola Bianca, da tutti chiamata 'Bubi'. I due ex protagonisti di Uomini e Donne hanno rilasciato una intervista a Vanity Far, pubblicata negli ultimi ...

Il lato B è da urlo! Beatrice Valli esageratamente sexy in piscina : Gli oltre due milioni di followers di Beatrice Valli sono impazziti davanti al nuovo scatto pubblicato dalla modella. Il fisico della storica compagna di Marco Fantini è infatti qualcosa di incredibile. E nonostante sia la mamma di due bimbi, tra l’altro seguitissimi anche loro sul web, riesce sempre a regalare grandissime emozioni a tutti quanti. Impegnata com’è tra sponsorizzazioni, book fotografici, vacanze e sfilate, la showgirl riesce ...

Beatrice Valli e Marco Fantini sempre più uniti - la dedica su Instagram : "Ci siamo fatti una promessa..." : Cinque anni fa è sbocciato l'amore a Uomini e Donne fra Beatrice Valli e Marco Fantini, oggi la coppia vive ancor più felicemente la storia d'amore che li ha uniti e fortificati nonostante una crisi nel 2016 abbia vissuto una crisi.Insieme sono genitori di Bianca (Beatrice aveva un figlio nato da una precedente relazione) e la loro felicità è condivisa anche su Instagram dove l'ex corteggiatrice ha parlato di una promessa, il grande passo ...

U&D - tatuaggio di coppia per Marco e Beatrice Valli - lei : 'Non resta che sposarci' : Beatrice Valli e Marco Fantini formano una delle coppie storiche di Uomini e Donne. I due stanno insieme ormai da circa 5 anni, quando il tronista scelse la corteggiatrice. Dopo alcuni anni, i due hanno coronato il loro sogno d'amore con una figlia, Bianca. La Valli era già mamma di un altro bambino, avuto nel corso di una precedente relazione. Nonostante i due stiano insieme da diverso tempo e condividano da tempo la loro vita attraverso una ...

Uomini e Donne - i fan ipotizzano attriti tra Ludovica Valli e sua sorella Beatrice : Se negli ultimi giorni l'ex tronista Ludovica Valli è tornata a far parlare di sé, tramite il suo profilo Instagram, raccontando i motivi della rottura con l'ex fidanzato ed ex personal trainer; nelle ultime ore non ha esitato a rispondere alle domande dei suoi followers in merito al rapporto con la sorella Beatrice. Si ipotizzano attriti tra le due sorelle Valli Non è la prima volta che i fan delle due sorelle insinuano che nel loro rapporto ci ...

Beatrice Valli e Marco Fantini sono più innamorati che mai, ma nonostante tutto non sembrano intenzionati a voler fare un ulteriore passo che possa coronare il loro sogno d'amore. Anche stavolta il messaggio dell'ex corteggiatrice ha tratto in inganno i suoi fan, che pensavano fosse giunto l'annuncio del lieto evento e invece, niente fiori d'arancio per la bella coppia.

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno fatto il primo tatuaggio di coppia : "Ci siamo fatti una promessa" - : Marina Lanzone hanno optato per un piccolo quadrifoglio sul polso, simbolo di felicità e fortuna. Questo è il primo tatuaggio per Marco. Lui e Beatrice stanno insieme da cinque anni e hanno una figlia, Bianca, ma il modello non ha chiesto ancora alla sua compagna di sposarlo “È stato difficile convincere il Marchini in qualcosa che per lui era impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse ancora di ...

Beatrice Valli : “Con Marco dopo 5 anni una promessa. Ancor più legati” : Beatrice Valli: “Difficile convincere Marco Fantini in qualcosa che era per lui impossibile, ma avevamo entrambi il desiderio di fare qualcosa che ci legasse Ancor più” Beatrice Valli e Marco Fantini hanno sorpreso tutti con un annuncio dal sapore romantico. La sorpresa però, per alcuni, si è presto tramutata in una piccola delusione. L’ultimo post […] L'articolo Beatrice Valli: “Con Marco dopo 5 anni una promessa. ...

Ludovica Valli - attriti con Beatrice? Risposta inedita : tutta la verità : Ludovica Valli, dissapori con Beatrice? Perché non si fotografa mai con i nipoti? “Questo dovresti chiederlo a Bea, non a me”. Poi il lungo post. tutta la verità dell’ex tronista Non è una novità che i fan di Beatrice e Ludovica Valli insinuino che tra le due sorelle lanciate da Uomini e Donne ci siano […] L'articolo Ludovica Valli, attriti con Beatrice? Risposta inedita: tutta la verità proviene da Gossip e Tv.