Beatrice morta a 5 mesi | parla la mamma | Un anno senza verità

(Di giovedì 29 agosto 2019) Francesca Bernasconi La piccola aveva un difetto intraventricolare, che si sarebbe dovuto risolvere con un'operazione semplice "Doveva essere un'operazione semplice". Invece la piccolaa 5, il 30 agosto del 2018. E, dopo un, la sua famiglia non conosce ancora la. "Siamo ancora in alto mare perché aspettiamo la relazione dell'autopsia che ancora non arriva", spiega all'Agi Benedetta, ladella piccola, che da quel 30 agosto combatte per avere giustizia, insieme al marito. La piccola era la terza figlia della coppia e non aveva mai avuto problemi di salute, a parte un Div, un difetto intraventricolare con il quale era nata, che però non aveva allarmato troppo i medici e la famiglia. Il Div, però, va sistemato e il cardiologo di Palermo che visita la piccola mette la famiglia in contatto con un cardiochirurgo di Taormina. Così, il 30 ...

