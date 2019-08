Bce | Lagarde | favorevole a mantenere politica monetaria accomodante

Bce : Lagarde - ‘non raggiunto minimo per tassi’ : Bruxelles, 29 ago. (Adnkronos) – “Mentre non credo che la Bce abbia toccato l’effettivo limite inferiore sui tassi di interesse, è chiaro che tassi bassi hanno implicazioni per il settore bancario e per la stabilità finanziaria più in generale”. Lo afferma la candidata alla presidenza della Bce Christine Lagarde, nelle risposte scritte alle domande degli eurodeputati in vista dell’audizione di settimana ...

Christine Lagarde al vertice della Bce : l’avvocata d’affari che dopo il caso Grecia si è pentita della politica di austerità : Quando arrivò a Bercy modificò radicalmente il modo di lavorare. Al ministero dell’economia francese puntualità ed efficienza divennero le due parole d’ordine. Non tutti apprezzarono e i nemici si moltiplicarono. Ma questo non le impedì di far carriera. Anzi. Da allora Christine Lagarde, appena indicata come futuro governatore della Banca centrale europea, ha collezionato un successo dopo l’altro: prima donna al ministero ...

Chi è Christine Lagarde : carriera e biografia del nuovo presidente Bce : Chi è Christine Lagarde: carriera e biografia del nuovo presidente BCE Si è finalmente risolta la partita delle nomine dei vertici dell’Unione Europea. Alla Commissione, Ursula Von Der Leyen (tedesca) succede al lussemburghese Jean-Claude Juncker. Al posto di Mario Draghi – impossibilitato a presentarsi per un nuovo mandato – vedremo, a capo della BCE, niente meno che l’attuale direttrice del Fondo Monetario ...

