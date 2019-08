Bayern Monaco | Lewandowski rinnova fino al 2023

Ufficiale - Lewandowski rinnova con il Bayern Monaco : Bayern rinnovo Lewandowski – Robert Lewandowski ha ufficialmente prolungato il proprio rapporto di lavoro con il Bayern Monaco. Il calciatore polacco ha rinnovato fino al termine della stagione 2022/2023, prolungando così il precedente accordo, in scadenza al 30 giugno 2021. Karl-Heinz Rummenigge, CEO dell’FC Bayern München, ha dichiarato a proposito: «Per me, Robert è il […] L'articolo Ufficiale, Lewandowski rinnova con il ...

Calciomercato Juventus – Emre Can pronto all’addio : Barcellona e Bayern Monaco sul centrocampista tedesco : Emre Can sta pensando seriamente di lasciare la Juventus: perso il posto da titolare e vista la possibile esclusione dalla Champions, il tedesco valuta le proposte di Barcellona e Bayern Monaco Parabola davvero particolare quella di Emre Can alla Juventus. Il centrocampista tedesco, molto stimato da Massimiliano Allegri, è arrivato da appena un anno fra tanti elogi e un posto di rilievo nella mediana bianconera. Dopo una sola stagione, con ...

Bayern Monaco - Lewandowski promuove Perisic : “sarà una grande sorpresa per noi. Borussia? Siamo superiori” : L’attaccante polacco ha parlato del nuovo arrivo in casa Bayern, esprimendo il proprio parere sull’ingaggio di Perisic Subito un grande feeling tra Robert Lewandowski e Ivan Perisic, l’attaccante polacco ha accolto con entusiasmo l’ingaggio dell’esterno croato, arrivato dall’Inter in questa finestra di mercato. AFP/LaPresse Intervistato ai microfoni della Bild, ‘Lewa’ ha usato parole al miele ...

Il Bayern Monaco si riscatta : dominio contro lo Schalke - 0-3 [FOTO] : Continua il programma della Bundesliga, dopo il pareggio a sorpresa davanti al pubblico amico contro l’Hertha Berlino si riscatta il Bayern Monaco che ha dominato in lungo ed in largo contro lo Schalke, il risultato di 0-3 non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Il Bayern è insieme al Borussia Dortmund la squadra indiziata alla vittoria finale ed oggi l’ha dimostrato. La partita non è stata mai in ...

Bayern Monaco - Berti Vogts distrugge Coutinho : “non è un fenomeno - ma un giocatore che faceva la riserva” : L’ex ct della Germania non ha avuto remore nel definire il nuovo acquisto del Barcellona come una riserva L’arrivo di Philippe Coutinho al Bayern Monaco ha spaccato gli addetti ai lavori, tra coloro che hanno espresso il proprio entusiasmo per l’arrivo del brasiliano e quelli scettici circa le sue qualità. AFP/LaPresse Di questa seconda categoria fa parte Berti Vogts, ex ct della Germania ed ex difensore della nazionale ...

Hoeness lascerà la presidenza del Bayern Monaco : Il Bayern Monaco avrà un nuovo presidente. Ad annunciare la novità è stato Uli Hoeness, il quale ha confermato di non volersi presentare alle prossime elezioni dopo quarant’anni nel club tedesco, dei quali dieci come presidente. Si prevede che Hoeness presenterà le dimissioni a novembre, durante la riunione annuale dei dirigenti del Bayern. Herbert Hainer […] L'articolo Hoeness lascerà la presidenza del Bayern Monaco è stato ...

Ufficiale : Coutinho al Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto (Video) : È’ Ufficiale la cessione di Philippe Coutinho dal Barcellona al Bayern Monaco. Il club blaugrana in una nota ha specificato i termini dell’affare: il brasiliano va in prestito in Germania per 8,5 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro. I bavaresi pagheranno anche l’ingaggio del giocatore, che guadagna circa 12 milioni netti a stagione. È in corso la conferenza stampa di presentazione di Phillipe ...

“Non vedo l’ora di iniziare” - le prima parole di Phillipe Coutinho al Bayern Monaco (Video) : È in corso la conferenza stampa di presentazione di Phillipe Coutinho al Bayern Monaco. “Sono molto felice di essere qui!” Sono state le sue prime parole. “Per me è una nuova sfida in un nuovo paese in uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare. Come il Bayern, ho grandi ambizioni e sono convinto di poterle realizzare insieme ai miei nuovi compagni di squadra” Ha continuato Coutinho. Presente ...

Bayern Monaco - tutto confermato : Uli Hoeness lascerà la presidenza : La notizia era già stata diffusa, ora c’è anche la conferma del diretto interessato ai microfoni di ‘Bild‘: Uli Hoeness non sarà più presidente del Bayern Monaco. Dopo 40 anni nel club (calciatore dal 1970 al 1979, poi dirigente e infine presidente nel 2009), il patron dei bavaresi ha annunciato che non si candiderà per essere rieletto nelle elezioni in programma a novembre, ma rimarrà comunque nel consiglio di ...

Bayern Monaco - c’è la firma di Coutinho : “Per me inizia una nuova sfida” : Dopo le visite mediche e la firma, Philippe Coutinho è diventato ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco. Il club bavarese ha annunciato l’acquisto del brasiliano dal Barcellona con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto. “Per me è l’inizio di una nuova sfida in un nuovo paese, con uno dei migliori club in Europa. Non vedo l’ora di iniziare, ho le stesse grandi ambizioni del ...

Calciomercato Juventus - dalla Germania : “Dietrofront Bayern Monaco per Mandzukic” : Calciomercato Juventus, sempre più complicata la situazione relativa alle uscite in casa bianconera. Diversi i calciatori ‘in più’, come fatto sapere nei giorni scorsi, ma tanta difficoltà a piazzarli. Tra questi, Mario Mandzukic, su cui il Bayern Monaco aveva fatto più di un tentativo. Adesso, fanno sapere dalla Germania, i bavaresi non hanno più intenzione di trattare per il ritorno del croato. Lo riferisce la ...

Coutinho al Bayern Monaco - la sorpresa del Barcellona : domino Neymar - un terremoto : Svolta inattesa nella trattativa messa in piedi da Psg e Barcellona per il trasferimento di Neymar. Ieri sembrava che alla fine i francesi avessero accettato di inserire nell' operazione delle contropartite. Per "Sport" la trattativa sarebbe andata in porto a breve, però i parigini non intendevano f

Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco : cifre e dettagli della trattativa : Philippe Coutinho è un nuovo giocatore del Bayern Monaco: prestito annuale dal Barcellona a 20 milioni e riscatto fissato a 120 Dopo settimane di lunghe trattative con diversi club, il Barcellona è finalmente riuscito a liberarsi di Philippe Coutinho, almeno per la stagione corrente. Il talento brasiliano, chiuso dall’arrivo di Griezmann, è stato scelto come possibile contropartita per Neymar, o comunque come ‘sacrifico’ ...

Video/ Bayern Monaco Hertha Berlino - 2-2 - : gol e highlights - doppio Lewandowski : Video Bayern Monaco Hertha Berlino, 2-2,: gol e highlights, la doppietta di Lewandowski non basta al Bayern per vincere nella prima giornata di Bundesliga.