Basket | Mondiali 2019 | calendario | orari | canali tv | streaming | tabellone e partite

Fonte : oasport

(Di giovedì 29 agosto 2019) Idisi disputeranno in Cina dal 31 agosto al 15 settembre, ci aspettano due settimane di grande spettacolo con le migliori 32 squadre del Pianeta pronte a darsi grande battaglia per la conquista del titolo. Gli USA andranno a caccia del terzo trionfo consecutivo ma il roster non è dei migliori viste le tante assenze e rinunce, gli States sono sempre la formazione da battere ma i ragazzi di Popovich dovranno stare attenti a una concorrenza spietata guidata da Serbia, Spagna e Grecia che hanno tutte le carte in regola per conquistare lo scettro. Si tratta della rassegna iridata più partecipata della storia ed è stata completamente rivista anche la formula con due fasi a gironi (gruppi sempre da quattro squadre) e poi eliminazione diretta a partire dai quarti di finale. L’Italia si presenta all’appuntamento come una potenziale outsider, la nostra Nazionale ...

SergioPolano : RT @parallelecinico: '10 motivi per cui guardare i Mondiali di basket dal 31 agosto' ?? - LucaSalvarani11 : RT @parallelecinico: '10 motivi per cui guardare i Mondiali di basket dal 31 agosto' ?? - Lorepicci00 : RT @parallelecinico: '10 motivi per cui guardare i Mondiali di basket dal 31 agosto' ?? -