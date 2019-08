Barcellona-Neymar | c’è l’accordo con il PSG! I parigini hanno già in mente il sostituto

Sky : Neymar al Barcellona - cash più Todibo - Rakitic e Dembélé (manca l’ok) : Nonostante la smentita di Barcellona e Psg, Sky insiste sull’accordo tra i due club per Neymar. Sarebbe tutto in dirittura di arrivo, conferma e fornisce ulteriori dettagli sulla trattativa. Nell’accordo per riportare Neymar accanto a Messi rientrerebbero Jean-Clair Todibo e Ivan Rakitic, insieme a una somma cash. Ousmane Dembélé, invece, non avrebbe ancora dato il suo ok al trasferimento. Gli intermediari, scrive Sky, sono ancora al ...

Neymar al Barcellona : accordo con Psg/ Ritorno apre 'valzer' Dybala - Icardi e Suarez : Neymar al Barcellona: accordo quasi chiuso con il PSG. Il clamoroso Ritorno apre valzer delle punte: Dybala, Icardi, Suarez e forse anche Messi

Neymar torna al Barcellona - trovato l'accordo con il Psg : L'affare dell'estate è andato in porto: il Barcellona ha trovato l'accordo con il Psg e dunque dopo due anniriporta a casa il brasiliano Neymar. Il clamoroso affare apre nuove...

Mundo Deportivo : il Barcellona e il Psg negano l’accordo per Neymar : A proposito dell’annuncio fatto da Gianluca Di Marzio su un accordo tra Barcellona e Psg per Neymar, Mundo Deportivo scrive che in realtà le fonti del Barça negano. Almeno per ora, aggiungiamo noi. Il quotidiano spiega che i presidenti dei due club si sono visti in occasione dell’incontro della Commissione Strategica Uefa, questa mattina, a Monaco, presso l’Hotel Le Meridien ma che, mentre era ancora in corso la riunione, hanno ...

Barcellona - è fatta : torna Neymar. Via all’effetto domino Dybala-Icardi : NEYMAR Barcellona- Accordo raggiunto, Neymar sarà un nuovo giocatore del Barcellona. Fumata bianca totale. Accordo raggiunto tra i due club e accordo raggiunto anche tra società e giocatore. L’attaccante brasiliano è pronto a fare ritorno in Spagna. Questo ciò che ha rivelato “Gianluca Di Marzio”. Il PSG si prepara all’affondo su Dybala, candidato numero uno […] L'articolo Barcellona, è fatta: torna Neymar. Via ...

Marca : Barcellona e Psg cercano una soluzione per il trasferimento di Neymar : Mentre da Sky arriva la notizia che sarebbe chiuso il ritorno di Neymar al Barcellona, Marca riporta una versione differente sulla trattativa Josep María Bartomeu e Nasser Al-Khelaifi, presidenti di Barcellona e Psg, si sono incontrati oggi a Monaco in occasione dei sorteggi di Champions e hanno parlato ovviamente dell’affare Neymar. Sebbene alcuni media francesi abbiano indicato che il Psg aveva respinto la proposta del Barca, la realtà ...

Neymar-Barcellona - ci siamo : accordo raggiunto - colpaccio dei blaugrana! : Neymar-Barcellona, finalmente ci siamo. La lunghissima telenovela tra il brasiliano, il PSG e i catalani si è conclusa: l’attaccante torna in blaugrana, meta da lui desiderata dopo il non brillantissimo periodo in Francia. A dare l’affare in dirittura d’arrivo è Sky Sport, che spiega come sia stato raggiunto l’accordo tra le parti e si attendano soltanto firma e annuncio. Scarica o Aggiorna l’App da Google ...

Il Barcellona insiste per Neymar Jr - Victor Valdes piazza la stoccata : “se parlo rischio il licenziamento” : L’attuale allenatore della Juvenil A del Barcellona si è soffermato sul possibile ritorno in blaugrana di Neymar, esprimendo il proprio punto di vista Il Barcellona continua a seguire Neymar Jr, è lui l’obiettivo dei blaugrana per rinforzare il proprio reparto offensivo dopo l’arrivo di Antoine Griezmann. photo4/Lapresse Il club spagnolo lavora da molto tempo sul ritorno del brasiliano in Catalogna, ma al momento manca ...

Neymar al Barcellona - non si chiude ma c’è ottimismo : l’esito dell’incontro tra Psg e blaugrana : “L’accordo non c’è, ma siamo più vicini”. Le parole di Javier Bordas, uno dei dirigenti del Barcellona, in missione a Parigi per incontrare i vertici del PSG e concludere la trattativa per il ritorno di Neymar in Catalogna – rilanciate dal “Mundo Deportivo” – lasciano intendere che esistono margini positivi nella trattativa. Il vertice di ieri nella capitale francese ha fatto registrare passi ...

Incontro Barcellona-Psg per Neymar : fumata nera : Si conclude senza un accordo l’Incontro tra Barcellona e Psg per Neymar. Lo riporta Marca. Questa mattina, a Parigi, Óscar Grau, Javier Bordas, Eric Abidal e André Cury hanno incontrato i dirigenti del PSG. Il Barcellona ha offerto 170 milioni di euro in due rate ma l’opzione di acquisto è stata scartata. Sul tavolo è stato messo anche Dembélé ma la proposta non ha soddisfatto il Psg. Le parti continueranno a negoziare, nella ...

Neymar più vicino al Barcellona : possibile offerta da 170 milioni al Psg : È sicuramente uno dei pezzi pregiati del calciomercato estivo, considerando la sua volontà di lasciare la sua attuale società, volontà dichiarata già da diverso tempo: parliamo ovviamente di Neymar, che non vuole più rimanere al Paris Saint Germain e starebbe considerando diverse possibilità pur di lasciare Parigi. Come è noto però il 'sogno' del brasiliano sarebbe quello di ritornare a Barcellona, dove ha disputato le sue migliori stagioni a ...

L’Equipe : assalto del Barcellona per Neymar - ma senza soldi si parla ancora di prestito : Riunione oggi a Parigi tra il Barcellona e il Psg per Neymar, secondo L’Equipe Una delegazione dell’FC Barcelona è arrivata questa mattina a Parigi, come annunciato dalla radio catalana RAC1 lunedì sera. Dovrebbero essere presenti per la squadra catalana, Oscar Grau (direttore generale), Eric Abidal (segretario tecnico), Javier Bordas (membro del comitato direttivo) e André Cury (rappresentante del Barça in Brasile); per il PSG, ...

Neymar-Barcellona - c’è la svolta? Dalla Spagna : “I dirigenti catalani volano a Parigi” : Neymar-Barcellona, possibile svolta in merito al passaggio del brasiliano ai catalani, nonostante le parole di Tuchel che lo vorrebbe ancora con sé. Secondo i media catalani, a cominciare dall’emittente Rac1, domani i dirigenti blaugrana voleranno a Parigi per discutere l’affare dopo il summit andato in scena oggi al Camp Nou. I vertici del club spagnolo si sono infatti riuniti e hanno avuto anche un contatto telefonico con il ...

Barcellona - è scoppiato il caso Rakitic : nel frattempo Tuchel allontana Neymar dai catalani : Tiene sempre banco il mercato in casa Barcellona nonostante la cinquina di ieri sera al Betis che ha riscattato il debutto negativo. Per quanto riguarda la situazione uscite, è scoppiato il caso Rakitic. Il centrocampista croato, partito dalla panchina nelle prime due giornate di Liga e scavalcato da Sergi Roberto nelle gerarchie, è stato messo sul mercato dal club catalano. Si è parlato soprattutto di un possibile inserimento come ...