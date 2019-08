Bambina di 12 anni risucchiata dalla pompa della piscina | muore in vacanza davanti ai

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Il suo braccio è stato risucchiato da unadi filtraggioin cui stava nuotando ed è rimasta così sott’acqua per 15 minuti. Così è morta unadi 12, Alisa Adamova, originaria di San Pietroburgo, in Russia: la tragedia è avvenuta nellaesterna del Sunhill Hotel di Bodrum, in Turchia, dove la piccola si trovava incon la famiglia. Il padre, non vedendola riemergere, si è buttato in acqua e ha tentato di liberarla senza però riuscirci: Alisa era rimasta incastrata. Così, l’uomo ha subito dato l’allarme: a soccorrere la 12enne sono intervenuti prima altri turisti presenti e poi il personalestruttura, che ha cercato di arrestare il meccanismo. Dopo vari tentativi, non trovando l’interruttore, il personale ha deciso di staccare il motoreper fermarla. Una volta recuperato il corpo...

