Bagnasco:governo per lavoro e famiglia

Al nuovoche sta nascendo l'arcivescovo di Genova e presidente dei vescovi europei Angelochiede di "intervenire sul,la, e la cultura, ovvero l'istruzione della gioventù. E poi la solidarietà che fa parte di una visione di insieme della persona che vive in relazioni virtuose non in una mentalità individualista chiusa in se stessa". Il cardinale ne ha parlato rispondendo ai cronisti a margine di una messa al Santuario della Guardia a Genova.(Di giovedì 29 agosto 2019)