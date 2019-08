Aurora Ciorbi vuota il sacco | «Francesco Chiofalo e Antonella fidanzati per finta

Aurora Ciorbi - ex di Francesco Chiofalo : “Finta la storia con Antonella Fiordelisi - lei lo sapeva” : Aurora Ciorbi, ex compagna di Francesco Chiofalo, ha raccontato a Fanpage.it la sua versione dei fatti a proposito del gossip che sta tenendo banco sui social nelle ultime ore. A emergere è una novità inaspettata: la storia tra l’ex tentatore di Temptation Island Vip e la collega Antonella Fiordelisi sarebbe finta, studiata a tavolino nelle sue fasi iniziali. Corredato di foto e prove di conversioni Whatsapp, ecco il suo racconto.Continua a ...

Aurora Ciorbi - presunta ex di Francesco Chiofalo : “Storia nascosta - doveva essere single per lavoro” : Aurora Ciorbi, presunta fidanzata segreta di Francesco Chiofalo, spiega di non essere mais tata l’amante dell’ex protagonista di Temptation Island. Pochi minuti è intervenuta sui social per chiarire la sua posizione a proposito del presunto tradimento ai danni di Antonella Fiordelisi. E ha spiegato perché sarebbe rimasta in silenzio: “Lui diceva di essere single per poter lavorare”.Continua a leggere

Aurora Ciorbi su Francesco Chiofalo : 'Sbagliando - sono sempre rimasta in contatto con lui' : È una vera e propria bufera di critiche quella che in queste ore sta travolgendo Francesco Chiofalo. Un presunto tradimento di lui nei confronti della fidanzata Antonella Fiordalisi averebbe scatenato l'ira dei follower su instagram. La ragazza con cui Chiofalo avrebbe tradito la Fiordalisi si chiama Aurora Ciorbi. Attraverso i social la ragazza ha deciso di raccontare tutta la verità sulla storia avuta con l'ex concorrente di Temptation Island; ...

Tradimento Francesco Chiofalo - parla l'ex Aurora Ciorbi : "Mi vedo costretta a dire la verità..." : La notizia è ancora fresca, il Tradimento di Francesco Chiofalo ai danni della sua fidanzata Antonella Fiordelisi (che improvvisamente nel cuore della notte ha annunciato la notizia) sta facendo il giro del web e i commenti non si stanno sprecando. Neanche le novità si sono fatte attendere e così ecco spuntare la 'terza incomoda', Aurora Ciorba. Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo ...

Francesco Chiofalo - il triangolo con Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi : “Ci vedevamo mentre lei era a Salerno - chiusi in casa” : Il triangolo tra Francesco Chiofalo, Antonella Fiordelisi e Aurora Ciorbi è il gossip del momento. Tutto è iniziato con uno sfogo pubblicato su Instagram dalla Fiordelisi che, in lacrime, ha rivelato di aver scoperto il tradimento del fidanzato. “Ho scoperto che, fino ad un mese fa, si è visto con una ragazza mentre io stavo a Salerno. Non ce la faccio più. È una merda proprio”, ha detto Antonella. E pensare che solo pochi giorni fa, sempre sui ...