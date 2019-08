Fonte : attualitavip.myblog

(Di giovedì 29 agosto 2019)Ramazzotti e laamarcord con. Ma i fan si accorgono di un: «Non è possibile…». La figlia di Eros e della conduttrice svizzera ha postato su Instagram uno scatto del passato che la ritrae in compagnia della madre. Ma c’è chiqualcosa. Nell’immagine,è al cinema con, che tiene in mano i biglietti per il film di Harry Potter.è imbronciata e per questo cinguetta ironica: «La mia faccia quando qualcuno mi spoilera la fine di un film». I commenti non si fanno attendere. «Ma sei uguale, ti sei solo allungata», commenta un fan. E ancora: «Ma hai lo stesso viso, non è possibile». I follower sono increduli anche per l’aspetto identico a oggi di: «Pensavo fosse unarecente e che la piccola fosse Sole – scrive una fan -. Siete uguali, vi hanno ...

Gazzettino : Aurora bambina nella foto con mamma #michelle hunziker. C'è chi nota un dettaglio: «Non è possibile...» - Noovyis : (Aurora Ramazzotti bambina e Michelle Hunziker, il dubbio dei followers: “Ma come è possibile?”) Playhitmusic - - valmatteucci : RT @schiavonelo: -Come ha chiamato sua figlia? - Rebecca - ma non è un nome indicato per una bambina Ok, vi annuncio che mia figlia si chi… -