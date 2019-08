Aumentano le truffe SIM Swap Scam in Italia | svuotato il conto corrente di una signora

Fonte : tuttoandroid

(Di giovedì 29 agosto 2019) Da Vicenza arriva una notizia a dir poco preoccupante: una donna di 67 anni si è vista svuotare ilattraverso una truffa telefonica L'articololeSIMinildi unapochi giorni fa proviene da TuttoAndroid.

Tecno__Android : PayPal: attenzione alle nuove truffe più diffuse - Ogni giorno aumentano le truffe ai danni degli utenti sul Web.… - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: In #FVG ridotte le rapine, da 6 a 3 gli omicidi, in calo anche i furti. Ma è boom di truffe: aumentano del 17% contro il +1%… - TgrRaiFVG : In #FVG ridotte le rapine, da 6 a 3 gli omicidi, in calo anche i furti. Ma è boom di truffe: aumentano del 17% cont… -