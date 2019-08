Attacco al potere 3 con Gerard Butler | gli amanti della saga sono serviti

Attacco al potere 3 - una clip dal nuovo capitolo della saga : Per l’agente dei servizi segreti Mike Banning, protagonista della saga cinematografica Attacco al potere , nulla è stato semplice fin dal primo film della serie, dove sventava un Attacco alla presidenza statunitense di matrice terroristica nord-coreana. Ma la storia va avanti e nel terzo capitolo , Attacco al potere 3 – Angel has fallen, nelle sale italiane a partire dal 28 agosto, il personaggio interpretato da Gerard Butler, dovrà ...

Attacco Al Potere 3 dal 28 agosto al cinema : Dopo l’enorme successo dei primi due capitoli, con oltre 370.000.000 di dollari incassati in tutto il mondo, torna sul grande schermo Gerard Butler, nelle vesti dell’agente dei servizi segreti Mike Banning, in Attacco al Potere 3 – Angels Has Fallen. Diretto questa volta da Ric Roman Waugh (La Fratellanza), il terzo film dell’adrenalinico franchise prende una svolta inaspettata: sarà Banning a trovarsi in fuga e braccato dalla polizia, accusato ...