Ascolti Tv Mercoledì 28 Agosto

Ascolti TV | Mercoledì 21 agosto 2019. SuperQuark 13.7% - la prima TV di Rosamunde Pilcher 11.8% - Elementary chiude al 5.1% : Rosamunde Pilcher - Va' dove ti porta il Cuore Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 2.092.000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 Rosamunde Pilcher – Va’ dove ti porta il Cuore ha raccolto davanti al video 1.942.000 spettatori pari all’11.8% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 771.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 Hunger Games ha catturato l’attenzione di 1.061.000 spettatori (7.2%). ...

Ascolti TV | Mercoledì 14 agosto 2019. Vince la Supercoppa con il 16.2% - La Principessa Sissi su Rai3 all’8.2% : La Principessa Sissi Nella serata di ieri, Mercoledì 14 agosto 2019, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.583.000 spettatori pari all’11.2%% di share. Su Canale 5 la finale di Supercoppa Europea Liverpool-Chelsea ha raccolto davanti al video 2.320.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 784.000 spettatori pari al 5.1% di share. Su Italia 1 il film New York Academy ha intrattenuto 899.000 spettatori (5.9%). ...

Ascolti TV | Mercoledì 7 agosto 2019. SuperQuark 12.5% - Battiti Live 9.5%. The Fix parte dall’8.9% : The Fix - Robin Tunney Su Rai1 SuperQuark ha conquistato 1.984.000 spettatori pari al 12.5% di share. Su Canale 5 The Fix ha raccolto davanti al video 1.430.000 spettatori pari all’8.9% di share. Su Rai2 Elementary ha interessato 991.000 spettatori pari al 5.7% di share. Su Italia 1 Battiti Live ha catturato l’attenzione di 1.413.000 spettatori (9.5%). Su Rai3 Maximilian – Il Gioco del Potere e dell’Amore ha raccolto ...

