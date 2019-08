Ascolti record per Sportitalia ad agosto | +49% sul 2018

Agosto da record per gli Ascolti Sportitalia - +49% rispetto a un anno fa : E’ stato un mese d’Agosto record quello di Sportitalia (visibile in chiaro al canale 60 del digitale terrestre). Trainata dalle dirette in esclusiva della International Champions Cup 2019 e dai programmi di aggiornamento e approfondimento sul calciomercato, l’emittente guidata da Michele Criscitiello ha fatto segnare un sorprendente +49% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Nel dettaglio, Sportitalia ha ...

Crisi di governo - la diretta tv fa il record di Ascolti. Altro che invasione social : La tv e il video si sono ripresi alla grande la scena politica grazie alla Crisi di governo trasmessa dal Senato nel pomeriggio del 20 agosto. Numeri e ascolti da capogiro, con la prima rete Rai a guidare di gran lunga la classifica con oltre il 21% di share, cui vanno aggiunti i quasi 12 punti dello speciale de La7: insomma un terzo di quelli che erano davanti alla tv ha seguito gli interventi dei leader dalla diretta del piccolo ...

Mahmood da record : “Soldi” ha superato i 100 milioni di Ascolti in streaming su Spotify : So proud <3 The post Mahmood da record: “Soldi” ha superato i 100 milioni di ascolti in streaming su Spotify appeared first on News Mtv Italia.

ICC 2019 - Ascolti record per Juventus - Inter in diretta su Sportitalia : ascolti da record per Sportitalia che ha raggiunto il massimo storico dell’emittente con la diretta in esclusiva di Juventus-Inter, sfida valida per la International Champions Cup 2019. La partita di Nanchino ha fatto registrare un ascolto medio di 1.310.269 telespettatori nella fascia dalle 13,30 alle 15,30 con uno share del 10,16% (16,59% nella fascia commerciale). Numeri da primato anche per la reach della diretta che è stata di ...

Ascolti record su Sportitalia per la ICC con le prime di Juventus ed Inter : E’ stato un week end di grandi numeri per Sportitalia che ha stabilito per due giorni consecutivi il record storico come emittente grazie ai dati Auditel di Inter-Manchester United e Juventus-Tottenham, le due grandi partite della International Champions Cup, esclusiva di Sportitalia e SI Smart. La sfida in diretta tra Juventus e Tottenham di domenica 21 luglio è stata vista da 2,5 milioni di telespettatori con uno share...

Temptation Island - Ascolti record : 23 - 3% di share e 3 - 9 milioni di spettatori : Una puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella trasmessa su Canale5 ieri 15 luglio, dove i fan di Temptation Island hanno assistito a ben due falò di confronto. Se il primo, già ampiamente annunciato, ha visto l'addio tra Jessica e Andrea, il secondo ha riguardato i due ex protagonisti del trono over di Uomini e donne, Cristina Incorvaia e David Scarantino i quali, hanno deciso di lasciare insieme il programma. Boom di ascolti per questa ...

Top domenica Sky Sport : record Ascolti per Finale di Wimbledon : domenica da ricordare su Sky Sport con ascolti al top per il tennis e la Formula 1. Ieri, la Finale di Wimbledon Federer-Djokovic, in diretta esclusiva su Sky Sport Uno e Sky Wimbledon con la telecronaca di Elena Pero e Paolo Bertolucci dalle 15.10 circa alle 20.08 (la più lunga della storia...

Temptation Island - record di Ascolti con il 23.08% di share e 3.647.000 telespettatori : Come la prima e la seconda puntata di Temptation Island, anche la terza ha confermato la tendenza del programma a veder crescere gli ascolti di volta in volta, visto che il programma ha raggiunto un nuovo record di ascolti con il 23.08% di share e 3.647.000 telespettatori. Questo aumento di ascolti è sicuramente dovuto anche alle storie delle sei coppie, che si fanno ogni puntata sempre più intriganti ed appassionanti; ma vediamo con ordine cosa ...

Temptation Island - bruciato ogni record di Ascolti : il botto della terza puntata - Mediaset travolge la Rai : record di ascolti per Temptation Island che si conferma leader assoluto della prima serata con il 23.08% di share (che sale al 27.08% sul pubblico dei 15-64enni) e 3.647.000 telespettatori. La terza puntata del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia ha toccato picchi del 32.64% di share e di 4.

Chernobly - serie europea Sky più vista di sempre. Ascolti record per episodio finale : Si è chiusa ieri con numeri record la serie Sky Original “CHERNOBYL”: l’ultimo episodio, in onda su Sky Atlantic, è stato visto finora da quasi 600 mila spettatori medi. La serie prodotta da Sky e HBO è stata apprezzata non solo dalla critica che l’ha eletta all’unanimità come la migliore serie dell’anno, ma anche dal pubblico che nei sette giorni su Sky è più che ...