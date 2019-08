Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2019) Ilministro delle Finanze Hernan Lacunza ha fatto sapere che l’intende avviare una ristrutturazione del debito interno ed esterno a breve, medio e lungo periodo, per un totale di 101di dollari, “senza tagli di capitale e interessi”. La decisione riguarda anche i 57,4dollari prestati al Paese lo scorso anno dal Fondo monetario internazionale, con cui ora verrà avviato d’accordo con l’opposizione “un negoziato per dare unprofilo alle scadenze del debito”. In più Buenos Aires ritarderà il pagamento di 7di dollari di pagamenti di debito a breve termine in scadenza quest’anno e cercherà di ottenere una “volontaria” estensione per i pagamenti di 40di dollari di debito a lungo termine che sono per gran parte in mano a investitori stranieri. Per i mercati, una ristrutturazione equivale ...

Dome689 : RT @fattoquotidiano: Argentina, verso nuovo default: il governo Macri chiede di ristrutturare 101 miliardi di dollari di debito. Compreso q… - lellolello72 : RT @fattoquotidiano: Argentina, verso nuovo default: il governo Macri chiede di ristrutturare 101 miliardi di dollari di debito. Compreso q… - NBormida : RT @fattoquotidiano: Argentina, verso nuovo default: il governo Macri chiede di ristrutturare 101 miliardi di dollari di debito. Compreso q… -