Archeologia | Etiopia | trovato cranio quasi completo del primo australopiteco

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2019) Storica scoperta archeologica inundi un antico antenato dell’uomo che è vissuto 3,8 milioni di anni fa, una specie che vanta diverse caratteristiche simili a quelle di un umano. Il fossile – soprannominato MRD – fornisce uno spaccato di un periodo fondamentale per il lignaggio evolutivo che alla fine ha portato agli umani moderni e appartiene alla specie Australopithecus anamensis, che apparve per la prima volta circa 4,2 milioni di anni fa. Questa specie viene considerata l’antenata diretta di Australopithecus afarensis, la specie più nota dal famoso scheletro parziale soprannominato Lucy rinvenuto nel 1974 a circa 56 chilometri dal sito nella regione di Afar indove e’ statoilMRD. MRD e Lucy – che risale a 3,2 milioni di anni fa – insieme rappresentano fossili spartiacque per ...