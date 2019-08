Antonella Fiordelisi piange su Instagram | ' Francesco Chiofalo mi ha tradita | è una m '

Antonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo (video) : Qualche ora fa, Antonella Fiordelisi si è sfogata su Instagram lasciandosi andare in un pianto liberatorio. La schermitrice ha scoperto, infatti, che il fidanzato, Francesco Chiofalo l'ha tradita con un'altra donna. Ecco le sue parole:prosegui la letturaAntonella Fiordelisi tradita da Francesco Chiofalo (video) pubblicato su Gossipblog.it 29 agosto 2019 02:27.

“Hai sbagliato taglia!”. Antonella Fiordelisi - il costume non contiene il seno esplosivo : È ancora vacanza per Antonella Fiordelisi, che sta spendendo gli ultimi giorni di mare con il fidanzato Francesco Chiofalo. I due si trovano in Puglia e proprio dal mare cristallino del tacco d’Italia arrivano scatti bellissimi. La giovane e strepitosa influencer ha infatti deciso di mandare in tilt internet con il suo fisico rovente, che mette in mostra senza alcun timore. L’ultimo post la vede sfoggiare un costume di dimensioni ...

Francesco Chiofalo va a convivere con Antonella Fiordelisi : “Selvaggia Roma? Per me non esiste” : Fanno sul serio Chiofalo e la Fiordelisi, già pronti a vivere insieme nonostante facciano coppia da appena 5 mesi. Li vedremo a Temptation Island Vip? Francesco è inoltre durissimo con la ex Selvaggia Roma: "Quando ho scoperto di avere un tumore mi ha quasi augurato la morte, non voglio più avere alcun rapporto con lei".Continua a leggere

Antonella Fiordelisi contro Eleonora D'Alessandro : Delinquenti - eri complice di Alessio Bruno : Volano accuse pesanti da parte di Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo nei confronti di Eleonora D'Alessandro, attuale compagna di Alessio Bruno condannato per spaccio di droga. A poche ore dalla replica di Eleonora D'Alessandro all'intervista di Francesco Chiofalo sul settimanale Di Più arriva la risposta di Antonella Fiordelisi e dello stesso Chiofalo. I due hanno deciso di replicare alle dure parole della fidanzata di Alessio ...

Temptation Island Vip 2 : Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi forse nel cast : Manca meno di un mese e mezzo alla messa in onda della prima puntata di Temptation Island Vip, il reality nel quale alcune coppie famose mettono alla prova il loro rapporto. Dopo aver saputo che fanno parte del cast Nathalie Caldonazzo e il compagno Andrea Ippoliti, i telespettatori sono stati messi al corrente dei nomi di altri due protagonisti molto probabili della seconda edizione: il blog "Vicolo delle News", infatti, sostiene che voleranno ...

FRANCESCO CHIOFALO/ Dopo la malattia l'amore con Antonella Fiordelisi - Chi Summer Tour - : FRANCESCO CHIOFALO: Dopo un periodo difficile dovuto alla malattia, è tornato a sorridere al fianco di Antonella Fiordelisi. I due saranno sul palco del Chi Summer Tour a Rapallo

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi : “Ti amo” : Francesco e Antonella, gesto per suggellare il loro amore dopo il periodo difficile Hanno deciso di farsi un tatuaggio comune a diversi fidanzati: Francesco e Antonella hanno impresso sulla pelle i loro nomi per sentirsi sempre vicini. Non ci hanno forse pensato tanto? Potrebbero lasciarsi tra pochi mesi e dovranno quindi coprire quei nomi? Loro […] L'articolo Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi tatuaggio con nomi: “Ti ...

Fare affidamento sul lato B! Gli scatti super sexy Antonella Fiordelisi : L’estate del 2019 sarà ricordata da Antonella Fiordelisi come una delle più belle della sua vita. Tutto sta girando per il verso giusto: musica, lavoro, amore e anche successo sui social. La bellissima fidanzata di Francesco Chiofalo infatti, grazie anche ad un fisico da paura, continua ad accaparrarsi i like di migliaia d seguaci su Instagram. E le sue ultime foto sono assolutamente da perdere il fiato. Perché non è solo il corpo a colpire, ma ...

Antonella Fiordelisi su tutte le furie : “Francesco violento?” - la risposta : Antonella Fiordelisi furiosa dopo una domanda sul fidanzato Francesco Chiofalo Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo sono fidanzati da tre mesi circa e oggi la schermitrice ha risposto a una domanda sulla sua metà in maniera decisa e molto forte. La sua volontà è mettere a tacere una volta per tutte delle voci sul conto di […] L'articolo Antonella Fiordelisi su tutte le furie: “Francesco violento?”, la risposta proviene da ...

Antonella Fiordelisi rivela le condizioni di Francesco Chiofalo : “La radioterapia è devastante” : Antonella Fiordelisi e Francesco Chiofalo, tra mille difficoltà, continuano la loro storia d'amore. Lei ha parlato al settimanale "DiPiù" del difficile recupero post-operatorio: "Il fisico non è più quello di una volta palestrato dalla cima ai piedi ma non mi importa dei muscoli: a me interessa la sua anima". E la radioterapia avrebbe avuto effetti devastanti su di lui.Continua a leggere