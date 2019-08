Anticipazioni Miss Italia 2019 | due gemelle tra le finaliste FOTO

Don Matteo 11 - Anticipazioni sesta puntata : il capitano Olivieri in una missione rischiosa : Archiviati i primi cinque episodi (i cui ascolti hanno confermato il gradimento ormai pluridecennale del pubblico per il personaggio anche in replica), giovedì 18 luglio alle 21.25 su Rai1 torna la storica serie con la sesta serata della nuova stagione sulle peripezie del sacerdote, interpretato da Terence Hill. Va ovviamente avanti la trama “orizzontale”, quella che si dipana di puntata in puntata e che regola le azioni dei ...