Amici Vip 2019 anticipazioni | Cristian Imparato tra i concorrenti?

Amici Vip - Platinette torna in Mediaset e abbandona Marco Liorni : Mauro Coruzzi, in arte Platinette, sarà nel cast del nuovo talent di Maria De Filippi Amici Vip, rivisitazione del più noto format Amici, in onda su Canale5. Quindi, come anticipato dal sito Davide Maggio, Platinette ha deciso di tornare in casa Mediaset, e sedere tra i giurati che dovranno dire la

Amici Vip : cast - concorrenti - come funziona e cosa c'è da sapere : Al via in autunno su Canale 5 la prima edizione della trasmissione prodotta da Maria De Filippi. Ecco tutte le anticipazioni

Anticipazioni Amici Vip : Platinette lascia Italia Sì per la De Filippi : Platinette in giuria ad Amici Vip: Mauro Coruzzi abbandona Italia Sì Clamoroso abbandono per Marco Liorni che perde uno dei ‘Saggi’ di Italia Sì, il rotocalco in onda il sabato pomeriggio su Rai1. Mauro Coruzzi ha deciso di lasciare la trasmissione per Amici Vip. Platinette farà parte della giuria della versione celebrity del talent condotto da Michelle Hunziker, ad eccezione della prima puntata che sarà presentata da Maria De ...

Amici Vip 2019 anticipazioni : svelato il nome del direttore artistico : Giuliano Peparini direttore artistico di Amici Vip: lo scoop Sull’ultimo numero del settimanale Chi nella rubrica dedicata alle ‘Chicche di gossip’ è stata riportata un’indiscrezione che ha già creato in pochissimo tempo un incredibile subbuglio mediatico. Di cosa si tratta? Pare che Maria De Filippi abbia scelto come direttore artistico di Amici Vip Giuliano Peparini. Se questi rumor venissero confermati, il fratello ...

Andrea Damante nel cast di Amici Vip? Arriva la smentita ufficiale : Anticipazioni Amici Vip: Andrea Damante non farà parte del cast Nelle ultime ore è circolata una indiscrezione circa la presenza di Andrea Damante nel cast di Amici Vip. In realtà si tratta di una fake news diffusa da Il Vicolo delle News. Il portale ha portato alla luce una segnalazione giunta da una loro utente, secondo la quale a Radio 105 avrebbero sostenuto che il veronese sarebbe diventato presentatore del daytime. La smentita ufficiale ...

Anticipazioni Amici Vip : Ferit di Bitter Sweet nel cast? Il retroscena : Ferit di Bitter Sweet concorrente di Amici Vip? Il colpaccio della De Filippi La programmazione estiva di Canale 5 ha fatto conoscere al pubblico Ferit Aslan di Bitter Sweet. Can Yaman ha conquistato da subito il cuore dei telespettatori con il suo fascino e la sua bellezza. In questi giorni sono tante le indiscrezioni sui nomi dei concorrenti della prima edizione di Amici Vip: Can Yaman nel cast? Il giovane attore turco potrebbe partecipare ...

Silvia Toffanin ha rifiutato Temptation Island e Amici Vip : 'Ho scelto la famiglia' : La nuova stagione televisiva poteva essere a dir poco ricca di impegni professionali per Silvia Toffanin, da anni ormai volto storico del talk show Verissimo, in onda con grande successo il sabato pomeriggio su Canale 5. E invece la Toffanin ha preferito rinunciare ai nuovi progetti che le erano stati affidati per concentrarsi solo ed esclusivamente sul suo amato Verissimo, che tornerà in onda dal 14 settembre. La conduttrice, infatti, era tra ...

