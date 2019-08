Alessandro Zarino nuovo tronista di Uomini e Donne

Fonte : davidemaggio

(Di giovedì 29 agosto 2019)E’, ex tentatore di Temptation Island 2019, il quartodella nuova stagione di. Nato il 28 marzo 1991, il ragazzo è originario di Napoli e, nei prossimi mesi, cercherà su Canale 5 la sua nuova fidanzata. Conosciuto dal pubblico per essersi avvicinato nel villaggio sardo Is Morus Relais a Jessica Battistello, fidanzata all’epoca con Andrea Filomena,ha ammesso nel suo video di presentazione di avere avuto un’adolescenza piuttosto difficile, segnata da grossi errori che a 12 anni l’hanno portato a stare per un po’ lontano dalla sua famiglia. Non ha mai avuto una figura paterna di riferimento, anche se la madre è stata il punto fermo della sua vita e, in più di un’occasione, l’ha aiutato a rialzarsi. In futuro, il neo-vuole avere dei figli. Dopo aver lavorato nel mondo ...

novasocialnews : Uomini e donne, i nuovi tronisti sono Giulio Raselli e Alessandro Zarino #novasocialnews #nonstopnews #allnews24 - zazoomblog : Anticipazioni Uomini e Donne: Alessandro Zarino e Giulio Raselli tronisti - #Anticipazioni #Uomini #Donne: - silviavicari_ : RT @Iperborea_: Alessandro Zarino e Giulio Raselli nuovi tronisti. #uominiedonne -