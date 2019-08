Al via consultazioni | Conte incassa primi sì | “Governo nel segno della novità”

Consultazioni - 6 ore di colloqui per Conte : incassato il via libera da LeU e Antonomie : Calenda: se Rousseau boccia il nuovo gioverno sarà la fine del Pd. Morcone, tra i candidati al Viminale: "Via il decreto sicurezza".

Governo - diretta : Conte premier incaricato : «Non governo contro - ma di novità». via alle consultazioni - domani i big : governo, il presidente Mattarella ha affidato a Giuseppe Conte l'incarico di formare un nuovo governo. Conte, come è prassi si è «riservato di accettare» dopo...

Governo - Conte bis a un passo : c’è il via libera di Zingaretti dopo le consultazioni : Il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti, dopo il colloquio con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, conferma che il buon esito della trattativa con il Movimento 5 Stelle. E dà il via libera a Giuseppe Conte: "Abbiamo accettato il nome proposto dai 5 Stelle per la Presidenza del Consiglio".Continua a leggere

“Di Maio non ha chiesto il Viminale” : Palazzo Chigi sblocca lo stallo M5S-Pd. Consultazioni al via. Trump : spero Conte resti premier : I dem: la trattativa è ripartita. I Cinque Stelle: bene la chiarezza fatta dalla presidenza del Consiglio circa le indiscrezioni trapelate nelle ultime ore

Consultazioni - via al secondo giro di colloqui con il Presidente della Repubblica : La Presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati è a colloquio con il capo dello Stato, Sergio Mattarella. Al momento è confermato il calendario degli incontri per il secondo giro di Consultazioni per la formazione del nuovo governo. Dopo Casellati sarà la volta del titolare di Montecitorio, Roberto Fico, e a seguire dei due gruppi Misto di Camera e Senato. Domani in ordine le delegazioni di Autonomie, LeU, Fdi, Pd, Fi, ...

Cinque Stelle : “Passi avanti su Conte”. Pd ottimista : trattativa ripartita. Consultazioni al via : Botta e risposta tra i due schieramenti, salta l’incontro programmato in mattinata. Ora l’ostacolo principale è il ruolo dell’attuale ministro dello Sviluppo economico

Quirinale - oggi al via le nuove consultazioni : Il Quirinale ha comunicato il calendario del secondo giro di consultazioni in programma tra domani e dopodomani. Nella prima giornata il Presidente Mattarella incontrerà la seconda e la terza carica dello Stato e successivamente i rappresentanti dei due gruppi misti di Camera e Senato.Il giorno successivo sarà la volta dei rappresentanti dei gruppi parlamentari di Camera e Senato che fanno riferimento ai principali partiti. Per ultimi il ...

Governo - ore decisive : domani le consultazioni e Renzi attacca : 'via Salvini' : domani, martedì 27 agosto, sarà un'altra giornata decisiva per questa crisi di Governo "sotto l'ombrellone". Continuano le trattative tra Pd e M5S, mentre Matteo Salvini, per scongiurare l'ipotesi di un esecutivo giallorosso è pronto addirittura ad offrire la premiership a Luigi Di Maio. E, in queste ore di accordi e strategie è tornato a parlare anche l'ex premier Matteo Renzi. Il senatore fiorentino ha colto l'occasione per effettuare ...

Governo - diretta crisi. Salvini : «Elezioni via maestra ma se i no diventano sì pronto a ripartire» Consultazioni - è il turno del M5S : Consultazioni al Quirinale dal presente della Repubblica Sergio Mattarella per la risoluzione della crisi di Governo. Oggi dalle 10 attesi al Colle i maggiori partiti: Fdi, Pd, Fi, Lega e M5S....

